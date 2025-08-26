Рейтинг@Mail.ru
Участник программы "Время героев" стал помощником главы Башкирии
26.08.2025
Участник программы "Время героев" стал помощником главы Башкирии
Участник программы "Время героев" стал помощником главы Башкирии - РИА Новости, 26.08.2025
Участник программы "Время героев" стал помощником главы Башкирии
Кавалер ордена Мужества, участник президентской программы "Время героев" Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкортостана, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кавалер ордена Мужества, участник президентской программы "Время героев" Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкортостана, сообщается в Telegram-канале программы "Время героев". "Кавалер ордена Мужества, участник президентской программы "Время героев" Оскар Ситдиков назначен на должность помощника Главы Республики Башкортостан. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Ситдиков отметил сильное базовое управленческое образование, которое получил в ходе подготовки. "Программа "Время героев" дает системные знания в области государственного управления, которые позволяют эффективно проявить себя в работе над различными социальными и молодежными проектами, в том числе, и при разработке инициатив в сфере патриотического воспитания. Программа дала мне возможность учиться у лучших, проходить стажировку под началом Главы моей родной Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова", - сказал он. По словам Ситдикова, взаимодействие было основано на практическом погружении в работу администрации, а глава Башкирии курировал стажировку, уделяя внимание работе с молодёжью, ветеранами СВО и вопросам патриотического воспитания. В свою очередь глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул большое значение обучения на программе для дальнейшей реализации ее участников. "Важнейшую кадровую программу "Время героев" инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин. Этот проект призван в полной мере раскрыть потенциал участников специальной военной операции, направить их энергию на решение государственных задач. Оскар Эхтибарович успешно прошёл обучение по этой программе, получил необходимые знания и навыки для работы в нашей управленческой команде. Боевой опыт и лидерские качества пригодились ему и для руководства Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана, которую он возглавляет. На прошлой неделе Оскар Ситдиков завершил службу в Вооружённых Силах Российской Федерации и приступил к исполнению новых обязанностей в должности моего помощника", - сказал он. Подчеркивается, что ранее состоялось 47 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -0-
Участник программы "Время героев" стал помощником главы Башкирии

Участник программы «Время героев» Ситдиков стал помощником главы Башкортостана

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кавалер ордена Мужества, участник президентской программы "Время героев" Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкортостана, сообщается в Telegram-канале программы "Время героев".
"Кавалер ордена Мужества, участник президентской программы "Время героев" Оскар Ситдиков назначен на должность помощника Главы Республики Башкортостан. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии", - говорится в сообщении.
Комментируя свое назначение, Ситдиков отметил сильное базовое управленческое образование, которое получил в ходе подготовки.
"Программа "Время героев" дает системные знания в области государственного управления, которые позволяют эффективно проявить себя в работе над различными социальными и молодежными проектами, в том числе, и при разработке инициатив в сфере патриотического воспитания. Программа дала мне возможность учиться у лучших, проходить стажировку под началом Главы моей родной Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова", - сказал он.
По словам Ситдикова, взаимодействие было основано на практическом погружении в работу администрации, а глава Башкирии курировал стажировку, уделяя внимание работе с молодёжью, ветеранами СВО и вопросам патриотического воспитания.
В свою очередь глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул большое значение обучения на программе для дальнейшей реализации ее участников.
"Важнейшую кадровую программу "Время героев" инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин. Этот проект призван в полной мере раскрыть потенциал участников специальной военной операции, направить их энергию на решение государственных задач. Оскар Эхтибарович успешно прошёл обучение по этой программе, получил необходимые знания и навыки для работы в нашей управленческой команде. Боевой опыт и лидерские качества пригодились ему и для руководства Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана, которую он возглавляет. На прошлой неделе Оскар Ситдиков завершил службу в Вооружённых Силах Российской Федерации и приступил к исполнению новых обязанностей в должности моего помощника", - сказал он.
Подчеркивается, что ранее состоялось 47 назначений из числа участников первого потока обучения на программе.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -0-
