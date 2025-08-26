Рейтинг@Mail.ru
07:03 26.08.2025
Российские туристы, задержавшиеся на Хайнане, вылетели в Россию
Российские туристы, задержавшиеся на Хайнане, вылетели в Россию
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Все задержавшиеся из-за тайфуна на китайском южном острове Хайнань российские туристы благополучно вылетели, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь. Ранее в дипмиссии сообщили РИА Новости, что в связи с влиянием тайфуна "Каджики" на острове Хайнань задержались около 600 российских туристов, все они были расселены по гостиницам. По словам Рымаря, во второй половине дня понедельника на острове возобновилось авиасообщение. "Наши граждане, которые были расселены по гостиницам, вчера все вылетели во второй половине дня", - сказал он, добавив, что дополнительных обращений, жалоб и звонков от российских граждан по этому вопросу не поступало. Дипломат добавил, что сегодня все рейсы с острова уже вылетают по расписанию. Как сообщало агентство Синьхуа в воскресенье, из потенциально опасных районов на острове были эвакуированы 20 728 человек, более 30 769 местных рыболовецких судов вернулись в порт или укрылись в безопасных местах. В городе Санья были приостановлены занятия в школах, работа предприятий, коммерческая деятельность, движение общественного транспорта и судоходство, живописные зоны были закрыты для посещения. В понедельник местные власти заявили о том, что более 100 тысяч человек пострадали в результате тайфуна "Каджики" на острове Хайнань, погибших на данный момент нет. В городе Санья тайфун повалил или накренил более 20 тысяч деревьев, а по всей провинции из строя вышли 2,7 тысячи базовых станций сотовой связи, что затронуло работу сети у 60 тысяч абонентов.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет взлетает
Самолет взлетает. Архивное фото
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Все задержавшиеся из-за тайфуна на китайском южном острове Хайнань российские туристы благополучно вылетели, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
Ранее в дипмиссии сообщили РИА Новости, что в связи с влиянием тайфуна "Каджики" на острове Хайнань задержались около 600 российских туристов, все они были расселены по гостиницам.
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане
9 августа, 19:57
По словам Рымаря, во второй половине дня понедельника на острове возобновилось авиасообщение.
"Наши граждане, которые были расселены по гостиницам, вчера все вылетели во второй половине дня", - сказал он, добавив, что дополнительных обращений, жалоб и звонков от российских граждан по этому вопросу не поступало.
Дипломат добавил, что сегодня все рейсы с острова уже вылетают по расписанию.
Как сообщало агентство Синьхуа в воскресенье, из потенциально опасных районов на острове были эвакуированы 20 728 человек, более 30 769 местных рыболовецких судов вернулись в порт или укрылись в безопасных местах. В городе Санья были приостановлены занятия в школах, работа предприятий, коммерческая деятельность, движение общественного транспорта и судоходство, живописные зоны были закрыты для посещения.
В понедельник местные власти заявили о том, что более 100 тысяч человек пострадали в результате тайфуна "Каджики" на острове Хайнань, погибших на данный момент нет. В городе Санья тайфун повалил или накренил более 20 тысяч деревьев, а по всей провинции из строя вышли 2,7 тысячи базовых станций сотовой связи, что затронуло работу сети у 60 тысяч абонентов.
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Источник назвал возможную причину ДТП с российскими туристами в Египте
20 августа, 12:49
 
