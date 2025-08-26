https://ria.ru/20250826/tuberkulez-2037577349.html
В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на Харьковском направлении выявили случаи туберкулеза, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."На Харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства.По его словам, военных не обеспечили лекарствами, на них приходится собирать деньги.Сейчас в бригаде проходит расследование под надзором командующего медицинскими силами.На минувшей неделе российские силовики сообщили, что ВСУ из-за потерь вывели из Сумской и Харьковской областей 47-й отдельную механизированную бригаду и заменили ее теробороной. При этом она плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.
