В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 26.08.2025 (обновлено: 08:06 26.08.2025)
В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на Харьковском направлении выявили случаи туберкулеза, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."На Харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства.По его словам, военных не обеспечили лекарствами, на них приходится собирать деньги.Сейчас в бригаде проходит расследование под надзором командующего медицинскими силами.На минувшей неделе российские силовики сообщили, что ВСУ из-за потерь вывели из Сумской и Харьковской областей 47-й отдельную механизированную бригаду и заменили ее теробороной. При этом она плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на Харьковском направлении выявили случаи туберкулеза, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко
По его словам, военных не обеспечили лекарствами, на них приходится собирать деньги.
Сейчас в бригаде проходит расследование под надзором командующего медицинскими силами.
На минувшей неделе российские силовики сообщили, что ВСУ из-за потерь вывели из Сумской и Харьковской областей 47-й отдельную механизированную бригаду и заменили ее теробороной. При этом она плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.
