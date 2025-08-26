https://ria.ru/20250826/tuberkulez-2037577349.html

В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза

В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза - РИА Новости, 26.08.2025

В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза

В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на Харьковском направлении выявили случаи туберкулеза, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T06:44:00+03:00

2025-08-26T06:44:00+03:00

2025-08-26T08:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

в мире

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014373500_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_7bbd5a8598fb092952d1e40c4a804e43.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на Харьковском направлении выявили случаи туберкулеза, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."На Харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства.По его словам, военных не обеспечили лекарствами, на них приходится собирать деньги.Сейчас в бригаде проходит расследование под надзором командующего медицинскими силами.На минувшей неделе российские силовики сообщили, что ВСУ из-за потерь вывели из Сумской и Харьковской областей 47-й отдельную механизированную бригаду и заменили ее теробороной. При этом она плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.

https://ria.ru/20250826/pozitsii-2037575353.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, украина, в мире, харьковская область