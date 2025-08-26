https://ria.ru/20250826/tsakhal-2037682225.html

ЦАХАЛ уничтожила два подземных туннеля в секторе Газа

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по уничтожению двух подземных туннелей палестинских радикалов в центральной части сектора Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии. "ЦАХАЛ завершил операцию по ликвидации подземных туннелей в центральной части сектора Газа… В ходе операции войска обнаружили и ликвидировали два подземных туннеля в этом районе", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что один из туннелей использовался боевиками палестинского движения ХАМАС и был оборудован складами для оружия, помещениями для сна, туалетными комнатами и кухней. Уточняется, что израильские военные залили его бетоном. Второй туннель протяженностью около сотни метров был взорван. Кроме того, в сообщении уточняется, что силы ЦАХАЛ ликвидировали десятки боевиков и уничтожили объекты инфраструктуры радикалов в центральной части Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

