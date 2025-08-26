https://ria.ru/20250826/tsakhal-2037682225.html
ЦАХАЛ уничтожила два подземных туннеля в секторе Газа
ЦАХАЛ уничтожила два подземных туннеля в секторе Газа - РИА Новости, 26.08.2025
ЦАХАЛ уничтожила два подземных туннеля в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по уничтожению двух подземных туннелей палестинских радикалов в центральной части сектора Газа, сообщила во... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:39:00+03:00
2025-08-26T15:39:00+03:00
2025-08-26T15:39:00+03:00
в мире
израиль
сша
хамас
палестинская национальная администрация
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036946265_0:311:3000:1999_1920x0_80_0_0_e9050d26cd6a0f0e39b66fba844feed1.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по уничтожению двух подземных туннелей палестинских радикалов в центральной части сектора Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии. "ЦАХАЛ завершил операцию по ликвидации подземных туннелей в центральной части сектора Газа… В ходе операции войска обнаружили и ликвидировали два подземных туннеля в этом районе", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что один из туннелей использовался боевиками палестинского движения ХАМАС и был оборудован складами для оружия, помещениями для сна, туалетными комнатами и кухней. Уточняется, что израильские военные залили его бетоном. Второй туннель протяженностью около сотни метров был взорван. Кроме того, в сообщении уточняется, что силы ЦАХАЛ ликвидировали десятки боевиков и уничтожили объекты инфраструктуры радикалов в центральной части Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
https://ria.ru/20250826/udar-2037663264.html
https://ria.ru/20250826/protest-2037628892.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036946265_111:0:2776:1999_1920x0_80_0_0_dc4b63216e50c4350bdeb0c38dca5c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ уничтожила два подземных туннеля в секторе Газа
Армия Израиля уничтожила два подземных туннеля палестинских радикалов в Газе
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по уничтожению двух подземных туннелей палестинских радикалов в центральной части сектора Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"ЦАХАЛ завершил операцию по ликвидации подземных туннелей в центральной части сектора Газа… В ходе операции войска обнаружили и ликвидировали два подземных туннеля в этом районе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что один из туннелей использовался боевиками палестинского движения ХАМАС
и был оборудован складами для оружия, помещениями для сна, туалетными комнатами и кухней. Уточняется, что израильские военные залили его бетоном. Второй туннель протяженностью около сотни метров был взорван.
Кроме того, в сообщении уточняется, что силы ЦАХАЛ ликвидировали десятки боевиков и уничтожили объекты инфраструктуры радикалов в центральной части Газы.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации
Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США
. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.