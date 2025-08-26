https://ria.ru/20250826/tramp-2037750739.html
2025-08-26T22:36:00+03:00
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не случится. "У нас не будет мировой войны", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.
