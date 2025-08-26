https://ria.ru/20250826/svo-2037644511.html
Сахалин передал на СВО квадроциклы, дроны и РЭБ-рюкзаки
Сахалин передал на СВО квадроциклы, дроны и РЭБ-рюкзаки - РИА Новости, 26.08.2025
Сахалин передал на СВО квадроциклы, дроны и РЭБ-рюкзаки
Очередную партию гуманитарного груза с Сахалина доставили бойцам в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:24:00+03:00
2025-08-26T13:24:00+03:00
2025-08-26T13:24:00+03:00
надежные люди
сво
сахалинская область
сахалин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ab7a6538cd1802e1240f79152c460227.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза с Сахалина доставили бойцам в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Военнослужащим с Сахалина и Курил помощь передал лично губернатор Валерий Лимаренко, глава региона встретился с ними в городе Шахтерске ДНР. Состав партии груза был традиционным. Это квадроциклы, необходимые для продвижения в труднодоступных местах, транспортировки раненых и доставки боеприпасов. Кроме этого, бойцам передали РЭБ-рюкзаки, аккумуляторные батареи, дроны, бензопилы и кровоостанавливающие бинты", - рассказал представитель пресс-службы правительства. Это одна из многих десятков партий полезного груза, направленного Сахалинской областью своим военным только в этом году. Ранее власти региона передали БПЛА и комплектующие к ним, средства защиты от вражеских дронов, необходимое на фронте снаряжение и технику. По словам собеседника агентства, губернатор также вручил сахалинцам и курильчанам за успешную службу в зоне СВО боевые награды, грамоты и благодарственные письма. Он рассказал землякам об открытии мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции на острове Шумшу – одном из финальных сражений Второй мировой войны. Лимаренко подчеркнул, что участники СВО продолжают дело своих героических предков и отстаивают интересы России, защищая ее границы и людей. В завершение встречи глава региона пожелал бойцам возвращения домой с победой. "Ранее на передовую в рамках проекта "Сопричастность" поступило около 700 личных посылок сахалинским бойцам", - заключил собеседник агентства. С начала СВО по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам, которые волонтеры постоянно собирают во всех районах области. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
https://ria.ru/20250825/svo-2037490373.html
https://ria.ru/20250825/svo-2037452477.html
сахалинская область
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e1f2310d0d3db245cc51f87a598970dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, сахалинская область, сахалин, россия
Надежные люди, СВО, Сахалинская область, Сахалин, Россия
Сахалин передал на СВО квадроциклы, дроны и РЭБ-рюкзаки
Власти Сахалина передали в зону СВО очередную партию гуманитарного груза
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза с Сахалина доставили бойцам в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Военнослужащим с Сахалина и Курил помощь передал лично губернатор Валерий Лимаренко, глава региона встретился с ними в городе Шахтерске ДНР. Состав партии груза был традиционным. Это квадроциклы, необходимые для продвижения в труднодоступных местах, транспортировки раненых и доставки боеприпасов. Кроме этого, бойцам передали РЭБ-рюкзаки, аккумуляторные батареи, дроны, бензопилы и кровоостанавливающие бинты", - рассказал представитель пресс-службы правительства.
Это одна из многих десятков партий полезного груза, направленного Сахалинской областью своим военным только в этом году. Ранее власти региона передали БПЛА и комплектующие к ним, средства защиты от вражеских дронов, необходимое на фронте снаряжение и технику.
По словам собеседника агентства, губернатор также вручил сахалинцам и курильчанам за успешную службу в зоне СВО боевые награды, грамоты и благодарственные письма. Он рассказал землякам об открытии мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции на острове Шумшу – одном из финальных сражений Второй мировой войны. Лимаренко подчеркнул, что участники СВО продолжают дело своих героических предков и отстаивают интересы России, защищая ее границы и людей. В завершение встречи глава региона пожелал бойцам возвращения домой с победой.
"Ранее на передовую в рамках проекта "Сопричастность" поступило около 700 личных посылок сахалинским бойцам", - заключил собеседник агентства.
С начала СВО по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам, которые волонтеры постоянно собирают во всех районах области. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".