Сахалин передал на СВО квадроциклы, дроны и РЭБ-рюкзаки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза с Сахалина доставили бойцам в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Военнослужащим с Сахалина и Курил помощь передал лично губернатор Валерий Лимаренко, глава региона встретился с ними в городе Шахтерске ДНР. Состав партии груза был традиционным. Это квадроциклы, необходимые для продвижения в труднодоступных местах, транспортировки раненых и доставки боеприпасов. Кроме этого, бойцам передали РЭБ-рюкзаки, аккумуляторные батареи, дроны, бензопилы и кровоостанавливающие бинты", - рассказал представитель пресс-службы правительства. Это одна из многих десятков партий полезного груза, направленного Сахалинской областью своим военным только в этом году. Ранее власти региона передали БПЛА и комплектующие к ним, средства защиты от вражеских дронов, необходимое на фронте снаряжение и технику. По словам собеседника агентства, губернатор также вручил сахалинцам и курильчанам за успешную службу в зоне СВО боевые награды, грамоты и благодарственные письма. Он рассказал землякам об открытии мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции на острове Шумшу – одном из финальных сражений Второй мировой войны. Лимаренко подчеркнул, что участники СВО продолжают дело своих героических предков и отстаивают интересы России, защищая ее границы и людей. В завершение встречи глава региона пожелал бойцам возвращения домой с победой. "Ранее на передовую в рамках проекта "Сопричастность" поступило около 700 личных посылок сахалинским бойцам", - заключил собеседник агентства. С начала СВО по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам, которые волонтеры постоянно собирают во всех районах области. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".

