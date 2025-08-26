https://ria.ru/20250826/svo-2037629105.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 26.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 190 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ во... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:18:00+03:00

2025-08-26T12:18:00+03:00

2025-08-26T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 190 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник."Противник потерял свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области.

