Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
26.08.2025
2025-08-26T12:18:00+03:00
2025-08-26T12:18:00+03:00
2025-08-26T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 190 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник."Противник потерял свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области.
Новости
ru-RU
