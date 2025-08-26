Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"

Рейтинг@Mail.ru
12:18 26.08.2025 (обновлено: 12:22 26.08.2025)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 190 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник."Противник потерял свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области.
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 190 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Противник потерял свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
