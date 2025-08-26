Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 26.08.2025
Российские студенты оказали помощь отдыхающим на Кубани при атаке БПЛА
специальная военная операция на украине
краснодарский край
юлия дрожжина
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Участники Российских студенческих отрядов (РСО) оказали помощь отдыхающим в Краснодарском крае при ЧС, связанной с атакой беспилотников, сообщила пресс-служба РСО. "Ребята из Российских студенческих отрядов всегда готовы прийти на помощь — где бы ни находились и чем бы ни занимались. Так случилось и во время атаки беспилотников рядом с отелем, где проходит наш сервисный трудовой проект "Бархатные сезоны", - приводятся в сообщении слова председателя правления РСО Юлии Дрожжиной. В РСО подчеркнули, что бойцы студотрядов вместе с сотрудниками город-отеля "Бархатные сезоны" оперативно отреагировали на ситуацию после прозвучавшего сигнала воздушной тревоги. "Они взяли на себя активную роль в обеспечении безопасности и спокойствия гостей, оказывали помощь в организации эвакуационных мероприятий, сопровождали постояльцев, информировали и поддерживали отдыхающих. Студенты применили знания, которые получили при прохождении инструктажей и тренингов во время работы на курорте", - говорится в сообщении. Дрожжина поблагодарила студентов за выдержку, смелость и умение четко, слаженно действовать в непростой ситуации.
краснодарский край, юлия дрожжина
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Юлия Дрожжина
Российские студенты оказали помощь отдыхающим на Кубани при атаке БПЛА

Студенческие отряды помогли отдыхающим в Краснодарском крае при атаке БПЛА

Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде. Архивное фото
