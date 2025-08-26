https://ria.ru/20250826/ssha-2037584326.html
США намерены заключить новую торговую сделку с Японией
США намерены заключить новую торговую сделку с Японией - РИА Новости, 26.08.2025
США намерены заключить новую торговую сделку с Японией
США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга Говард Латник. "Нам нужно производить полупроводники в Америке. Нам нужно производить антибиотики в Америке. Нам нужны редкоземельные металлы в Америке. И именно этим занимается администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа. Японское соглашение, о котором мы объявим позже на этой неделе, - это 550 миллиардов долларов в руки Дональду Трампу, он может инвестировать их, чтобы достичь всех этих целей", - заявил Латник в интервью телеканалу Fox News.
США намерены заключить новую торговую сделку с Японией
Латник: США объявят о новой торговой сделке с Японией на этой неделе