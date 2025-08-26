Рейтинг@Mail.ru
США намерены заключить новую торговую сделку с Японией - РИА Новости, 26.08.2025
08:30 26.08.2025
США намерены заключить новую торговую сделку с Японией
2025-08-26T08:30:00+03:00
2025-08-26T08:30:00+03:00
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга Говард Латник. "Нам нужно производить полупроводники в Америке. Нам нужно производить антибиотики в Америке. Нам нужны редкоземельные металлы в Америке. И именно этим занимается администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа. Японское соглашение, о котором мы объявим позже на этой неделе, - это 550 миллиардов долларов в руки Дональду Трампу, он может инвестировать их, чтобы достичь всех этих целей", - заявил Латник в интервью телеканалу Fox News.
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга Говард Латник.
"Нам нужно производить полупроводники в Америке. Нам нужно производить антибиотики в Америке. Нам нужны редкоземельные металлы в Америке. И именно этим занимается администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа. Японское соглашение, о котором мы объявим позже на этой неделе, - это 550 миллиардов долларов в руки Дональду Трампу, он может инвестировать их, чтобы достичь всех этих целей", - заявил Латник в интервью телеканалу Fox News.
Гэн Накатани - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Министр обороны Японии рассказал о тратах на военные базы США
18 апреля, 08:58
 
