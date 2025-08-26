Спецоперация, 26 августа: ВСУ потеряли более 1220 военнослужащих
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки превысили 1220 военнослужащих, следует из сводки Минобороны.
Кроме того, Киев лишился танка, 20 боевых бронированных машин и восьми артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств и боеприпасов.
Российские средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиабомб и 191 беспилотник самолётного типа.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение пунктам управления и местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Все дальше на запад
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поделился с РИА Новости мнением, что Киеву стоит быстрее принимать решение по мирным договоренностям, потому что с каждым новым этапом переговоров условия для Украины могут меняться, а зона боевых действий спецоперации будет продвигаться всё дальше на запад.
Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали с 18 по 24 августа в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. Согласно приведённой ей информации, за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9767 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 925 гражданских лиц, включая 1027 детей.
Готовы к переговорам
Госсекретарь США Марко Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта, сообщили в госдепе. В разговоре участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.
Как заявил президент Финляндии Александр Стубб, Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них.
Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам этого разговора написал в соцсети Х, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и в любых географических точках.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ. По его словам, Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции, а президент США Дональд Трамп также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский, признавший обстрелы Украиной нефтепровода "Дружба", открыто угрожал Венгрии. Он добавил, что угрозы Зеленского будут иметь долгие последствия, а в ЕС "нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы".
Где вся военная наука
Число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с Украины в Белоруссию, в 2025 году возросло вдвое по сравнению с предыдущими тремя годами, сообщило издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы. Так, в 2025 году на украинско-белорусской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В 2024 году их было 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61.
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, которого прочат в президентские кандидаты, предложил изучать в украинских школах историю неонацистского формирования "Азов"* в рамках патриотического воспитания детей.
Кроме того, Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России. Он выразил недоумение запретом на Украине цитировать в научных работах российских учёных.
* Запрещенная в России террористическая организация.
