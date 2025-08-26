Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 26 августа: ВСУ потеряли более 1220 военнослужащих - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/spetsoperatsiya-2037730320.html
Спецоперация, 26 августа: ВСУ потеряли более 1220 военнослужащих
Спецоперация, 26 августа: ВСУ потеряли более 1220 военнослужащих - РИА Новости, 26.08.2025
Спецоперация, 26 августа: ВСУ потеряли более 1220 военнослужащих
Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T18:52:00+03:00
2025-08-26T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
марко рубио
валерий залужный
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:144:1612:1051_1920x0_80_0_0_afe2c6ef3de41d7006f5dca0ce575dae.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки превысили 1220 военнослужащих, следует из сводки Минобороны. Кроме того, Киев лишился танка, 20 боевых бронированных машин и восьми артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств и боеприпасов. Российские средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиабомб и 191 беспилотник самолётного типа. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение пунктам управления и местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Все дальше на запад Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поделился с РИА Новости мнением, что Киеву стоит быстрее принимать решение по мирным договоренностям, потому что с каждым новым этапом переговоров условия для Украины могут меняться, а зона боевых действий спецоперации будет продвигаться всё дальше на запад. Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали с 18 по 24 августа в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. Согласно приведённой ей информации, за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9767 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 925 гражданских лиц, включая 1027 детей. Готовы к переговорам Госсекретарь США Марко Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта, сообщили в госдепе. В разговоре участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции. Как заявил президент Финляндии Александр Стубб, Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам этого разговора написал в соцсети Х, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и в любых географических точках. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ. По его словам, Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции, а президент США Дональд Трамп также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский, признавший обстрелы Украиной нефтепровода "Дружба", открыто угрожал Венгрии. Он добавил, что угрозы Зеленского будут иметь долгие последствия, а в ЕС "нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы". Где вся военная наука Украинские СМИ во вторник сообщали во взрывах в Сумах, в Чугуевской общине, в Изюме в Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с Украины в Белоруссию, в 2025 году возросло вдвое по сравнению с предыдущими тремя годами, сообщило издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы. Так, в 2025 году на украинско-белорусской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В 2024 году их было 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, которого прочат в президентские кандидаты, предложил изучать в украинских школах историю неонацистского формирования "Азов"* в рамках патриотического воспитания детей. Кроме того, Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России. Он выразил недоумение запретом на Украине цитировать в научных работах российских учёных.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037710235.html
https://ria.ru/20250826/plan-2037673724.html
https://ria.ru/20250826/kiev-2037552092.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_c1e55817d1d5f81ee3cb40a84a27e1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, марко рубио, валерий залужный, вооруженные силы украины, евросоюз, вооруженные силы рф, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, В мире

Спецоперация, 26 августа: ВСУ потеряли более 1220 военнослужащих

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки превысили 1220 военнослужащих, следует из сводки Минобороны.
Кроме того, Киев лишился танка, 20 боевых бронированных машин и восьми артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств и боеприпасов.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
"Все разрушил": решение Зеленского разозлило журналиста
17:17
Российские средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиабомб и 191 беспилотник самолётного типа.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение пунктам управления и местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Все дальше на запад

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поделился с РИА Новости мнением, что Киеву стоит быстрее принимать решение по мирным договоренностям, потому что с каждым новым этапом переговоров условия для Украины могут меняться, а зона боевых действий спецоперации будет продвигаться всё дальше на запад.
Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали с 18 по 24 августа в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. Согласно приведённой ей информации, за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9767 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 925 гражданских лиц, включая 1027 детей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
СМИ рассказали о масштабном плане Запада по Украине
15:00

Готовы к переговорам

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта, сообщили в госдепе. В разговоре участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.
Как заявил президент Финляндии Александр Стубб, Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них.
Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам этого разговора написал в соцсети Х, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и в любых географических точках.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ. По его словам, Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции, а президент США Дональд Трамп также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский, признавший обстрелы Украиной нефтепровода "Дружба", открыто угрожал Венгрии. Он добавил, что угрозы Зеленского будут иметь долгие последствия, а в ЕС "нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Терпение иссякло. Заклятый друг преподнес Киеву неприятный сюрприз
08:00

Где вся военная наука

Украинские СМИ во вторник сообщали во взрывах в Сумах, в Чугуевской общине, в Изюме в Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсон.
Число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с Украины в Белоруссию, в 2025 году возросло вдвое по сравнению с предыдущими тремя годами, сообщило издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы. Так, в 2025 году на украинско-белорусской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В 2024 году их было 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61.
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, которого прочат в президентские кандидаты, предложил изучать в украинских школах историю неонацистского формирования "Азов"* в рамках патриотического воспитания детей.
Кроме того, Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России. Он выразил недоумение запретом на Украине цитировать в научных работах российских учёных.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМарко РубиоВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВооруженные силы РФХарьковская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала