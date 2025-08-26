https://ria.ru/20250826/spasateli-2037654885.html

Пострадавших при попытке спасти Наговицыну отправят в Москву

БИШКЕК, 26 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Бишкеке прорабатывает вопрос транспортировки в клиники Москвы двоих российских спасателей, пострадавших при попытке спасти застрявшую в горах Киргизии россиянку Наталью Наговицыну, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства."Двое российских спасателей, которые пострадали при жесткой посадке вертолета, сейчас находятся в больнице Каракола. Мы прорабатываем вопрос их транспортировки в клиники Москвы. Думаю, в течение нескольких дней удастся этот вопрос решить и они продолжат лечение в российской столице", - заявил собеседник агентства.По его словам, из-за полученных травм спасателей нужно везти до авиаборта на карете скорой помощи, а в самолете оборудовать для них специальные места.Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения.Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий.

