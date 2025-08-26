Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших при попытке спасти Наговицыну отправят в Москву - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 26.08.2025 (обновлено: 14:08 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/spasateli-2037654885.html
Пострадавших при попытке спасти Наговицыну отправят в Москву
Пострадавших при попытке спасти Наговицыну отправят в Москву - РИА Новости, 26.08.2025
Пострадавших при попытке спасти Наговицыну отправят в Москву
Посольство РФ в Бишкеке прорабатывает вопрос транспортировки в клиники Москвы двоих российских спасателей, пострадавших при попытке спасти застрявшую в горах... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:56:00+03:00
2025-08-26T14:08:00+03:00
москва
киргизия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036559228_0:651:2047:1802_1920x0_80_0_0_be0f00e82a73f6c6e033f6230890c43c.jpg
БИШКЕК, 26 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Бишкеке прорабатывает вопрос транспортировки в клиники Москвы двоих российских спасателей, пострадавших при попытке спасти застрявшую в горах Киргизии россиянку Наталью Наговицыну, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства."Двое российских спасателей, которые пострадали при жесткой посадке вертолета, сейчас находятся в больнице Каракола. Мы прорабатываем вопрос их транспортировки в клиники Москвы. Думаю, в течение нескольких дней удастся этот вопрос решить и они продолжат лечение в российской столице", - заявил собеседник агентства.По его словам, из-за полученных травм спасателей нужно везти до авиаборта на карете скорой помощи, а в самолете оборудовать для них специальные места.Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения.Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий.
https://ria.ru/20250826/zakharova-2037613149.html
https://rsport.ria.ru/20250826/alpinistka-2037655317.html
москва
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036559228_0:365:2047:1900_1920x0_80_0_0_cea3dd95ebbf2dd5ad5196fb1ba7e7c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, киргизия, происшествия
Москва, Киргизия, Происшествия
Пострадавших при попытке спасти Наговицыну отправят в Москву

Пострадавших при попытке вызволить Наговицыну спасателей транспортируют в Москву

© РИА Новости / Юрий Куйдин | Перейти в медиабанкПик Победы
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Юрий Куйдин
Перейти в медиабанк
Пик Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 26 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Бишкеке прорабатывает вопрос транспортировки в клиники Москвы двоих российских спасателей, пострадавших при попытке спасти застрявшую в горах Киргизии россиянку Наталью Наговицыну, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.
"Двое российских спасателей, которые пострадали при жесткой посадке вертолета, сейчас находятся в больнице Каракола. Мы прорабатываем вопрос их транспортировки в клиники Москвы. Думаю, в течение нескольких дней удастся этот вопрос решить и они продолжат лечение в российской столице", - заявил собеседник агентства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Захарова прокомментировала обращение сына застрявшей в Киргизии альпинистки
11:35
По его словам, из-за полученных травм спасателей нужно везти до авиаборта на карете скорой помощи, а в самолете оборудовать для них специальные места.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения.
Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий.
Российская альпинистка Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
СК начал проверку после инцидента с застрявшей в горах альпинисткой
13:57
 
МоскваКиргизияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала