Россия и Иран обсудили военное сотрудничество

Россия и Иран обсудили военное сотрудничество

2025-08-26T13:46:00+03:00

россия

казем джалали

иран

александр фомин

москва

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с послом Ирана Каземом Джалали, они обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества, международную и региональную безопасность, в том числе ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в Минобороны России. "26 августа состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали", - говорится в сообщении. "В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества и перспективы их реализации. Также состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам международной и региональной безопасности, в том числе затронули ситуацию в регионе Южного Кавказа", - добавили в МО РФ. Отмечается, что замглавы российского военного ведомства поблагодарил Джалали за большой вклад в развитие российско-иранских отношений. Посол Ирана, в свою очередь, отметил высокую динамику и многоплановость российско-иранского взаимодействия в военной области, а также подтвердил приверженность к его дальнейшему развитию. Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия, а также подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества между Москвой и Тегераном, подчеркнули в Минобороны РФ.

