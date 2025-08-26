https://ria.ru/20250826/solntse-2037591662.html

Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце

Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце - РИА Новости, 26.08.2025

Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце

На Солнце возможны новые вспышки, из-за которых может ухудшиться геомагнитная обстановка на Земле, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:24:00+03:00

2025-08-26T09:24:00+03:00

2025-08-26T10:13:00+03:00

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

солнце

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На Солнце возможны новые вспышки, из-за которых может ухудшиться геомагнитная обстановка на Земле, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "Космическая погода 26 августа 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с возможностью слабых возмущений; вспышечная активность — высокая, с тенденцией к дальнейшему усилению и к росту рисков для Земли", — говорится в Telegram-канале лаборатории. За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, но Солнце демонстрировало высокую вспышечную активность, отметили ученые.Новую сильную вспышку они зарегистрировали в 8:25 мск — ей присвоили балл M4.52. Сутки назад на Солнце произошла вспышка M4.56, которая стала самой крупной с 20 июня.Таким образом, Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, отметили в лаборатории. Причем за ночь активность звезды еще более возросла и должна в течение суток пробить высший уровень X, считают специалисты.

земля, российская академия наук, вспышки на солнце , солнце