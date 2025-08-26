Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 26.08.2025 (обновлено: 10:13 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/solntse-2037591662.html
Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце
Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце - РИА Новости, 26.08.2025
Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце
На Солнце возможны новые вспышки, из-за которых может ухудшиться геомагнитная обстановка на Земле, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:24:00+03:00
2025-08-26T10:13:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037597421_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_2a420b8a62a3fbc8ee49e4b1c37c24ba.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На Солнце возможны новые вспышки, из-за которых может ухудшиться геомагнитная обстановка на Земле, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "Космическая погода 26 августа 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с возможностью слабых возмущений; вспышечная активность — высокая, с тенденцией к дальнейшему усилению и к росту рисков для Земли", — говорится в Telegram-канале лаборатории. За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, но Солнце демонстрировало высокую вспышечную активность, отметили ученые.Новую сильную вспышку они зарегистрировали в 8:25 мск — ей присвоили балл M4.52. Сутки назад на Солнце произошла вспышка M4.56, которая стала самой крупной с 20 июня.Таким образом, Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, отметили в лаборатории. Причем за ночь активность звезды еще более возросла и должна в течение суток пробить высший уровень X, считают специалисты.
https://ria.ru/20250823/solntse-2037193822.html
https://ria.ru/20250825/solntse-2037540272.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037597421_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_ace3833706e0f081670a546eec0bcd01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце , солнце
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Солнце
Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце

ИКИ РАН: новые вспышки на Солнце могут привести к росту рисков для Земли

© Getty Images / dzika_mrowkaВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Getty Images / dzika_mrowka
Вспышки на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На Солнце возможны новые вспышки, из-за которых может ухудшиться геомагнитная обстановка на Земле, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Космическая погода 26 августа 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с возможностью слабых возмущений; вспышечная активность — высокая, с тенденцией к дальнейшему усилению и к росту рисков для Земли", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Активные области на Солнце поворачиваются в сторону Земли
23 августа, 17:44
За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, но Солнце демонстрировало высокую вспышечную активность, отметили ученые.
Новую сильную вспышку они зарегистрировали в 8:25 мск — ей присвоили балл M4.52. Сутки назад на Солнце произошла вспышка M4.56, которая стала самой крупной с 20 июня.
Таким образом, Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, отметили в лаборатории. Причем за ночь активность звезды еще более возросла и должна в течение суток пробить высший уровень X, считают специалисты.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
На Солнце зафиксировали десять вспышек за день
Вчера, 19:39
 
ЗемляРоссийская академия науквспышки на СолнцеСолнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала