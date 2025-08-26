Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце
ИКИ РАН: новые вспышки на Солнце могут привести к росту рисков для Земли
© Getty Images / dzika_mrowkaВспышки на Солнце
© Getty Images / dzika_mrowka
Вспышки на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На Солнце возможны новые вспышки, из-за которых может ухудшиться геомагнитная обстановка на Земле, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Космическая погода 26 августа 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с возможностью слабых возмущений; вспышечная активность — высокая, с тенденцией к дальнейшему усилению и к росту рисков для Земли", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, но Солнце демонстрировало высокую вспышечную активность, отметили ученые.
Новую сильную вспышку они зарегистрировали в 8:25 мск — ей присвоили балл M4.52. Сутки назад на Солнце произошла вспышка M4.56, которая стала самой крупной с 20 июня.
Таким образом, Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, отметили в лаборатории. Причем за ночь активность звезды еще более возросла и должна в течение суток пробить высший уровень X, считают специалисты.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
