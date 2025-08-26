https://ria.ru/20250826/sobjanin-2037585468.html
Собянин рассказал о своем рабочем графике
москва
сергей собянин
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его рабочий день ненормированный, а отпуска в обычном понимании нет. "Он ненормированный. Иногда ты просыпаешься в четыре часа утра, а потом заснуть не можешь – думаешь о проблемах, которые днем не решил. Наверное, ни один человек не скажет, что это рабочий день, но ты так живешь. Ты просто этим живёшь", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос, сколько часов длится рабочий день мэра. Также, отвечая на вопрос, бывает ли отпуск у мэра, Собянин отметил, что в обычном понимании - нет.
москва
