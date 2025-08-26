https://ria.ru/20250826/sobjanin-2037585468.html

Собянин рассказал о своем рабочем графике

Собянин рассказал о своем рабочем графике - РИА Новости, 26.08.2025

Собянин рассказал о своем рабочем графике

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его рабочий день ненормированный, а отпуска в обычном понимании нет. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T08:42:00+03:00

2025-08-26T08:42:00+03:00

2025-08-26T08:42:00+03:00

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/87/408588779_0:81:2287:1367_1920x0_80_0_0_559c0a3ec95ced3270e0900736c253b4.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его рабочий день ненормированный, а отпуска в обычном понимании нет. "Он ненормированный. Иногда ты просыпаешься в четыре часа утра, а потом заснуть не можешь – думаешь о проблемах, которые днем не решил. Наверное, ни один человек не скажет, что это рабочий день, но ты так живешь. Ты просто этим живёшь", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос, сколько часов длится рабочий день мэра. Также, отвечая на вопрос, бывает ли отпуск у мэра, Собянин отметил, что в обычном понимании - нет.

https://ria.ru/20250711/den-2028647484.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин