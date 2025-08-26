https://ria.ru/20250826/siyyarto-2037740029.html

Сийярто не верит, что Киев атаковал "Дружбу" без ведома Евросоюза

Сийярто не верит, что Киев атаковал "Дружбу" без ведома Евросоюза - РИА Новости, 26.08.2025

Сийярто не верит, что Киев атаковал "Дружбу" без ведома Евросоюза

Киев не мог атаковать нефтепровод "Дружба" без согласования с европейскими лидерами, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T20:12:00+03:00

2025-08-26T20:12:00+03:00

2025-08-26T22:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

вооруженные силы украины

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037742155_67:0:2768:1520_1920x0_80_0_0_3de353d8cc13d12e6fd5559da7c46134.jpg

БУДАПЕШТ, 26 авг — РИА Новости. Киев не мог атаковать нефтепровод "Дружба" без согласования с европейскими лидерами, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Очень сложно представить, чтобы этот вопрос не возник между Зеленским и фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами. Зеленский и фон дер Ляйен, Зеленский и европейские лидеры постоянно вместе, они постоянно общаются, они заполняют различные социальные сети информацией о том, сколько раз они общались в тот или иной день. Я считаю нереалистичным, чтобы этот вопрос не возник между ними", — сказал он в эфире программы "Борцовский час".Министр напомнил, что ЕК в начале года давала письменные гарантии, что обязуется защищать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру от атак со стороны государств, не входящих в сообщество. При этом после трех украинских обстрелов нефтепровода в течение короткого времени "не проронила ни слова"."После этого, думаю, очень трудно поверить, что между фон дер Ляйен, некоторыми европейскими лидерами и Зеленским не было никакой координации в отношении атаки на нефтепровод "Дружба". Очень трудно представить, чтобы они не обсудили это хотя бы в нескольких предложениях", — подчеркнул Сийярто.Атаки ВСУ на "Дружбу"С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

https://ria.ru/20250826/vengrija-2037635824.html

https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037710235.html

https://ria.ru/20250826/evropa-2037539223.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, вооруженные силы украины, петер сийярто, нефтепровод "дружба", мид венгрии