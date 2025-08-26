Сийярто не верит, что Киев атаковал "Дружбу" без ведома Евросоюза
Сийярто заявил, что Киев не мог атаковать Дружбу без санкции чиновников в ЕС
© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПриемная площадка нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Приемная площадка нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 авг — РИА Новости. Киев не мог атаковать нефтепровод "Дружба" без согласования с европейскими лидерами, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Очень сложно представить, чтобы этот вопрос не возник между Зеленским и фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами. Зеленский и фон дер Ляйен, Зеленский и европейские лидеры постоянно вместе, они постоянно общаются, они заполняют различные социальные сети информацией о том, сколько раз они общались в тот или иной день. Я считаю нереалистичным, чтобы этот вопрос не возник между ними", — сказал он в эфире программы "Борцовский час".
Министр напомнил, что ЕК в начале года давала письменные гарантии, что обязуется защищать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру от атак со стороны государств, не входящих в сообщество. При этом после трех украинских обстрелов нефтепровода в течение короткого времени "не проронила ни слова".
"После этого, думаю, очень трудно поверить, что между фон дер Ляйен, некоторыми европейскими лидерами и Зеленским не было никакой координации в отношении атаки на нефтепровод "Дружба". Очень трудно представить, чтобы они не обсудили это хотя бы в нескольких предложениях", — подчеркнул Сийярто.
Атаки ВСУ на "Дружбу"
С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
Киев и Брюссель ведут друг друга к смерти
Вчера, 08:00