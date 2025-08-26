Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
Система образования Ярославской области готова к началу учебного года
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Система образования Ярославской области готова к началу учебного года, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Система образования Ярославской области готова к началу нового учебного года. Первого сентября за парты сядут около 144 тысяч человек. В их числе почти 13 тысяч первоклассников, и для каждого из них подготовлен подарок – набор канцелярских принадлежностей, которые пригодятся в учебе", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что Ярославская область входит в число регионов с высоким уровнем защищенности учреждений образования. "И это результат той работы, которую проводим по комплексному оснащению школ и детских садов. На усиление антитеррористической защищенности и противопожарные мероприятия направили свыше 400 миллионов рублей. Во всех образовательных учреждениях установлены современные системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, обновлены ограждения", - подчеркнул глава региона. По словам министра образования Ярославской области Ирины Лободы, в сфере среднего профессионального образования в этом учебном году значимым событием станет начало работы нового образовательно-производственного кластера "Сельское хозяйство". Он создан в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и объединяет шесть колледжей и техникумов и шесть предприятий аграрного сектора региона. "Базовой образовательной организацией кластера стал Любимский аграрно-политехнический колледж. У нас уже работают четыре кластера: "Машиностроение", "Педагогика", "Фармацевтическое производство" и "Железнодорожный транспорт". В целом с 1 сентября по программам "Профессионалитета" в регионе будут обучаться более 2600 студентов", - цитирует Лободу пресс-служба областного правительства. По словам регионального министра, одним из новшеств этого учебного года станет то, что в пилотном режиме школы и колледжи будут апробировать курс внеурочной деятельности "Моя семья". Уже в сентябре педагоги пройдут необходимое для этого повышение квалификации. Для 10 школ области учебный год станет началом внедрения предмета "Духовно-нравственная культура России", который через год будет включен в учебные планы всех школ страны, рассказала Лобода. Также в числе новаций 2025-2026 учебного года, по данным министра образования региона, – введение обязательного курса "История родного края", переход на использование национального мессенджера Мах. Одиннадцать школ региона приступят к апробации системы оценивания поведения обучающихся.
Система образования Ярославской области готова к началу учебного года

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Система образования Ярославской области готова к началу учебного года, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Система образования Ярославской области готова к началу нового учебного года. Первого сентября за парты сядут около 144 тысяч человек. В их числе почти 13 тысяч первоклассников, и для каждого из них подготовлен подарок – набор канцелярских принадлежностей, которые пригодятся в учебе", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил, что Ярославская область входит в число регионов с высоким уровнем защищенности учреждений образования.
"И это результат той работы, которую проводим по комплексному оснащению школ и детских садов. На усиление антитеррористической защищенности и противопожарные мероприятия направили свыше 400 миллионов рублей. Во всех образовательных учреждениях установлены современные системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, обновлены ограждения", - подчеркнул глава региона.
По словам министра образования Ярославской области Ирины Лободы, в сфере среднего профессионального образования в этом учебном году значимым событием станет начало работы нового образовательно-производственного кластера "Сельское хозяйство". Он создан в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и объединяет шесть колледжей и техникумов и шесть предприятий аграрного сектора региона.
"Базовой образовательной организацией кластера стал Любимский аграрно-политехнический колледж. У нас уже работают четыре кластера: "Машиностроение", "Педагогика", "Фармацевтическое производство" и "Железнодорожный транспорт". В целом с 1 сентября по программам "Профессионалитета" в регионе будут обучаться более 2600 студентов", - цитирует Лободу пресс-служба областного правительства.
По словам регионального министра, одним из новшеств этого учебного года станет то, что в пилотном режиме школы и колледжи будут апробировать курс внеурочной деятельности "Моя семья". Уже в сентябре педагоги пройдут необходимое для этого повышение квалификации. Для 10 школ области учебный год станет началом внедрения предмета "Духовно-нравственная культура России", который через год будет включен в учебные планы всех школ страны, рассказала Лобода.
Также в числе новаций 2025-2026 учебного года, по данным министра образования региона, – введение обязательного курса "История родного края", переход на использование национального мессенджера Мах. Одиннадцать школ региона приступят к апробации системы оценивания поведения обучающихся.
 
