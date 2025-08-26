Воробьев в Балашихе проверил готовность школы к открытию после капремонта

https://ria.ru/20250826/shkola-2037701855.html

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность школы №32 в Балашихе к открытию после капитального ремонта, учебное заведение 1 сентября вновь примет учеников, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В преддверии нового учебного года мы особое внимание уделяем капитальному ремонту. Школа №32, которая находится в историческом центре города, будет 1 сентября ждать учеников. Уже идет уборка помещений. Отремонтировали столовую с пищеблоком, актовый зал, заменили инженерные коммуникации и установили современное отопительное и вентиляционное оборудование. По президентской программе 57 школ у нас выходит из капитального ремонта. Такие школы часто имеют какие-то скрытые дефекты или моменты, которые строители должны вовремя увидеть, чтобы в любом случае к первому сентября сдать объект. Хочу в вашем лице поблагодарить наших директоров за информирование родителей учеников, что школа готова и идут последние приготовления", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что школу 1959 года постройки на улице Крупской начали обновлять в сентябре 2024 года. Площадь четырехэтажного здания – 3,77 тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте трудятся 160 рабочих и 7 единиц техники. На сегодняшний день основной объем работ завершили: заменили инженерные коммуникации, установили современное отопительное и вентиляционное оборудование, обновили фасад и кровлю, обустроили безбарьерную среду. Также закуплено новое оборудование для кабинетов физики, химии, биологии и информатики. Готовы второй, третий и четвертый этажи, а на первом расставляют мебель. В финальной стадии благоустройство территории, идет пуско-наладка систем. "Очень ждем открытия школы 1 сентября после долгожданного капитального ремонта, который проходил в течение целого учебного года. Здесь будет обучаться 610 человек – 21 класс. Педагогический коллектив обеспечен кадрами на 100%. Во время ремонта дети занимались во втором школьном корпусе на улице Реутовская, все в первую смену. Мы перевозили их на школьных автобусах. В процессе капремонта мы принимали непосредственное участие. Нам очень повезло с застройщиком, был налажен контакт. Вместе обсуждали цветовую гамму школьных пространств – все выполнено по проекту и все наши пожелания учтены", – поделилась директор школы №32 Татьяна Левдикова. В новом учебном году в городском округе Балашиха после капремонта также откроется гимназия №1 имени Баландина на 776 учеников, дошкольное отделение №17 школы №7 на 420 мест и дошкольное отделение №23 гимназии №1 на 270 мест. Кроме того, впервые распахнет свои двери новая школа на 1320 мест на проспекте Героев в микрорайоне Железнодорожный. Весной этого года уже заработало дошкольное отделение школы №15, рассчитанное на 220 ребятишек. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, к 1 сентября в Подмосковье откроется 26 новых и 57 обновленных школ. Это позволит создать 21,9 тысячи мест для учащихся, а также улучшить условия обучения для 42 тысяч школьников.

