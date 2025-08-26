Рейтинг@Mail.ru
Калужский губернатор Шапша посетил с рабочей поездкой Хвастовичский район
Калужская область
 
19:10 26.08.2025
Калужский губернатор Шапша посетил с рабочей поездкой Хвастовичский район
КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что посетил с рабочей поездкой Хвастовичский район, где, в частности, обсудил строительство жилья для специалистов сельхозпредприятий. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что во вторник побывал с рабочей поездкой в Хвастовичском районе. Вместе с председателем комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым и главой администрации муниципалитета Сергеем Веденкиным Шапша познакомился с деятельностью агропромышленного комплекса "Национальное Достояние" в деревне Авдеевка, где выращивают растения для ландшафтного дизайна. Шапша отметил, что территория, где сейчас располагается комплекс, лет 15 стояла заросшая. Компания инвестировала более 600 миллионов рублей в свой проект и стала одной из крупнейших плантаций декоративных растений в стране. Уже задействована треть площадей. На ней - около миллиона растений. Расширяются дальше, подчеркнул Шапша. "Пообщались с коллективом, а тут работает около 180 человек, в основном местные жители. Зарплата хорошая. Для своих сотрудников и привлечения новых кадров планируют строить жильё. Хороший подход. Мы такие хозяйства поддерживаем. Есть вопрос по дороге к комплексу. Поручил проработать, как можно помочь", - написал глава Калужской области. В селе Пеневичи президент группы компаний "ЭкоНива" Штефан Дюрр рассказал губернатору о ходе строительства малоэтажного жилого комплекса, который реализуется по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Комплекс предназначен для аграриев и работников социальной сферы. "Восемнадцать домов уже готовы, семьи заселяются. Ещё 12 домов построят до конца года. А в целом посёлок рассчитан на 60 домов. Это наш совместный проект с компанией "ЭкоНива", - рассказал Шапша. По словам губернатора, Хвастовичский район показывает хорошую динамику по развитию АПК. Правительство региона помогает создавать комфортные условия для сельских жителей. В частности, во всех сельских поселениях района установлены станции водоочистки, построены 11 модульных ФАПов, проведен капремонт в Еленской школе. "Сейчас в райцентре ремонтируем Дом культуры и детский сад "Буратино"… Многие вопросы, которые волнуют людей, удалось решить. Из первоочередных задач - продолжение строительства канализации в Хвастовичах", - отметил Владислав Шапша.
КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что посетил с рабочей поездкой Хвастовичский район, где, в частности, обсудил строительство жилья для специалистов сельхозпредприятий.
Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что во вторник побывал с рабочей поездкой в Хвастовичском районе. Вместе с председателем комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым и главой администрации муниципалитета Сергеем Веденкиным Шапша познакомился с деятельностью агропромышленного комплекса "Национальное Достояние" в деревне Авдеевка, где выращивают растения для ландшафтного дизайна.
Шапша отметил, что территория, где сейчас располагается комплекс, лет 15 стояла заросшая. Компания инвестировала более 600 миллионов рублей в свой проект и стала одной из крупнейших плантаций декоративных растений в стране. Уже задействована треть площадей. На ней - около миллиона растений. Расширяются дальше, подчеркнул Шапша.
"Пообщались с коллективом, а тут работает около 180 человек, в основном местные жители. Зарплата хорошая. Для своих сотрудников и привлечения новых кадров планируют строить жильё. Хороший подход. Мы такие хозяйства поддерживаем. Есть вопрос по дороге к комплексу. Поручил проработать, как можно помочь", - написал глава Калужской области.
В селе Пеневичи президент группы компаний "ЭкоНива" Штефан Дюрр рассказал губернатору о ходе строительства малоэтажного жилого комплекса, который реализуется по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Комплекс предназначен для аграриев и работников социальной сферы.
"Восемнадцать домов уже готовы, семьи заселяются. Ещё 12 домов построят до конца года. А в целом посёлок рассчитан на 60 домов. Это наш совместный проект с компанией "ЭкоНива", - рассказал Шапша.
По словам губернатора, Хвастовичский район показывает хорошую динамику по развитию АПК. Правительство региона помогает создавать комфортные условия для сельских жителей. В частности, во всех сельских поселениях района установлены станции водоочистки, построены 11 модульных ФАПов, проведен капремонт в Еленской школе.
"Сейчас в райцентре ремонтируем Дом культуры и детский сад "Буратино"… Многие вопросы, которые волнуют людей, удалось решить. Из первоочередных задач - продолжение строительства канализации в Хвастовичах", - отметил Владислав Шапша.
