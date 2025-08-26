https://ria.ru/20250826/serbiya-2037568838.html
Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии
Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Осень будет опасным периодом для Сербии, стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать, заявил РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Сейчас осень, сейчас они будут наращивать (интенсивность кризиса). Это очень сложный и опасный период… С попытками эскалации насилия", - заявил посол. По его словам, руководству Сербии необходимо найти баланс между активным противодействием беспорядкам с учетом разумных требований протестующих, а также шагами по улучшению социально-экономических условий в стране. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
