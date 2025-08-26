Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/serbiya-2037568838.html
Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии
Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии - РИА Новости, 26.08.2025
Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии
Осень будет опасным периодом для Сербии, стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать, заявил РИА Новости посол РФ Александр... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T03:14:00+03:00
2025-08-26T03:14:00+03:00
в мире
сербия
россия
александр боцан-харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014580623_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_34a7d782295111a10d0edbc9bbc679f2.jpg
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Осень будет опасным периодом для Сербии, стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать, заявил РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Сейчас осень, сейчас они будут наращивать (интенсивность кризиса). Это очень сложный и опасный период… С попытками эскалации насилия", - заявил посол. По его словам, руководству Сербии необходимо найти баланс между активным противодействием беспорядкам с учетом разумных требований протестующих, а также шагами по улучшению социально-экономических условий в стране. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
https://ria.ru/20250826/serbiya-2037565026.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014580623_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_bc0113cf7c37db3f8656d471fd1b9725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко
В мире, Сербия, Россия, Александр Боцан-Харченко
Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии

Посол Боцан-Харченко заявил, что осенью стоит ожидать эскалацию в Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста перед зданием правительства в Белграде, Сербия
Участники акции протеста перед зданием правительства в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста перед зданием правительства в Белграде, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Осень будет опасным периодом для Сербии, стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать, заявил РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Сейчас осень, сейчас они будут наращивать (интенсивность кризиса). Это очень сложный и опасный период… С попытками эскалации насилия", - заявил посол.
По его словам, руководству Сербии необходимо найти баланс между активным противодействием беспорядкам с учетом разумных требований протестующих, а также шагами по улучшению социально-экономических условий в стране.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Посол России объяснил обострение кризиса в Сербии
01:19
 
В миреСербияРоссияАлександр Боцан-Харченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала