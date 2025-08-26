https://ria.ru/20250826/serbiya-2037568838.html

Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии

Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии - РИА Новости, 26.08.2025

Посол России назвал осень опасным периодом для Сербии

Осень будет опасным периодом для Сербии, стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать, заявил РИА Новости посол РФ Александр... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T03:14:00+03:00

2025-08-26T03:14:00+03:00

2025-08-26T03:14:00+03:00

в мире

сербия

россия

александр боцан-харченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014580623_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_34a7d782295111a10d0edbc9bbc679f2.jpg

БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Осень будет опасным периодом для Сербии, стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать, заявил РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Сейчас осень, сейчас они будут наращивать (интенсивность кризиса). Это очень сложный и опасный период… С попытками эскалации насилия", - заявил посол. По его словам, руководству Сербии необходимо найти баланс между активным противодействием беспорядкам с учетом разумных требований протестующих, а также шагами по улучшению социально-экономических условий в стране. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.

https://ria.ru/20250826/serbiya-2037565026.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко