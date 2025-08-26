https://ria.ru/20250826/sanktsii-2037665767.html
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможные санкции против России
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможные санкции против России - РИА Новости, 26.08.2025
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможные санкции против России
Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможные санкции в отношении России помимо 19 пакета санкций. РИА Новости, 26.08.2025
в мире
россия
германия
берлин (город)
марк карни
фридрих мерц
еврокомиссия
евросоюз
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможные санкции в отношении России помимо 19 пакета санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. "Помимо 19 пакета санкций, мы говорили о том, какие другие санкции были бы возможны, если бы это стало необходимым", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. Трансляция велась на странице правительства ФРГ. При этом Карни считает наиболее "правильным путем" встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможные санкции против России
Премьер Канады Карни обсудил с Мерцем возможности новых санкций против России