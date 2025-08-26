Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможные санкции против России
14:36 26.08.2025
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможные санкции против России
Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможные санкции в отношении России помимо 19 пакета санкций.
в мире
россия
германия
берлин (город)
марк карни
фридрих мерц
еврокомиссия
евросоюз
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможные санкции в отношении России помимо 19 пакета санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. "Помимо 19 пакета санкций, мы говорили о том, какие другие санкции были бы возможны, если бы это стало необходимым", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. Трансляция велась на странице правительства ФРГ. При этом Карни считает наиболее "правильным путем" встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия
германия
берлин (город)
канада
в мире, россия, германия, берлин (город), марк карни, фридрих мерц, еврокомиссия, евросоюз, канада
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Марк Карни, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, Евросоюз, Канада
© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможные санкции в отношении России помимо 19 пакета санкций.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября.
"Помимо 19 пакета санкций, мы говорили о том, какие другие санкции были бы возможны, если бы это стало необходимым", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. Трансляция велась на странице правительства ФРГ.
При этом Карни считает наиболее "правильным путем" встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В миреРоссияГерманияБерлин (город)Марк КарниФридрих МерцЕврокомиссияЕвросоюзКанада
 
 
