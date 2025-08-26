https://ria.ru/20250826/sanaviatsiya-2037655765.html

Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области

Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. С начала 2025 года санитарная авиация Московской области транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он добавил, что санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удаленности медучреждения. "В Подмосковье для этих целей задействованы три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей на лечение в центр Рошаля. С начала года санавиация транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Забелина. В ведомстве подчеркнули, что благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать и в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

