Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области
Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области - РИА Новости, 26.08.2025
Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области
С начала 2025 года санитарная авиация Московской области транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:01:00+03:00
2025-08-26T14:01:00+03:00
2025-08-26T14:05:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. С начала 2025 года санитарная авиация Московской области транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он добавил, что санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удаленности медучреждения. "В Подмосковье для этих целей задействованы три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей на лечение в центр Рошаля. С начала года санавиация транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Забелина. В ведомстве подчеркнули, что благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать и в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области
Свыше 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области с начала года
