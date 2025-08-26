Рейтинг@Mail.ru
Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:01 26.08.2025 (обновлено: 14:05 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/sanaviatsiya-2037655765.html
Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области
Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области - РИА Новости, 26.08.2025
Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области
С начала 2025 года санитарная авиация Московской области транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:01:00+03:00
2025-08-26T14:05:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942030466_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_6ed8ef122235af5546e21966f952a44a.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. С начала 2025 года санитарная авиация Московской области транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он добавил, что санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удаленности медучреждения. "В Подмосковье для этих целей задействованы три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей на лечение в центр Рошаля. С начала года санавиация транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Забелина. В ведомстве подчеркнули, что благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать и в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.
https://ria.ru/20250825/muka-2037507746.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942030466_47:0:1034:740_1920x0_80_0_0_465ccdc30665a6c194a2e0c8e43e7329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области

Свыше 600 пациентов транспортировала санавиация Московской области с начала года

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПодмосковная санавиация
Подмосковная санавиация - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Подмосковная санавиация. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. С начала 2025 года санитарная авиация Московской области транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Он добавил, что санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удаленности медучреждения.
"В Подмосковье для этих целей задействованы три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей на лечение в центр Рошаля. С начала года санавиация транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Забелина.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать и в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.
Мука - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки
Вчера, 17:38
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала