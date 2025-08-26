https://ria.ru/20250826/samolet-2037648116.html
В Винницкой области заметили неопознанный самолет
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Над Винницкой областью пролетел неизвестный самолет, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Визуально он похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76", — говорится в публикации.В посте отметили, что воздушное судно не видно на онлайн-радарах. Предполагается, что у него отключен GPS.В июле "Страна.ua" сообщала, что над Киевом пролетел транспортный самолет. Позже выяснилось, что местные жители видели Ан-124 "Руслан", направлявшийся в Лейпциг.С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
