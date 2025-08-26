Рейтинг@Mail.ru
В Винницкой области заметили неопознанный самолет
13:31 26.08.2025 (обновлено: 13:42 26.08.2025)
В Винницкой области заметили неопознанный самолет
В Винницкой области заметили неопознанный самолет
Над Винницкой областью пролетел неизвестный самолет, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Над Винницкой областью пролетел неизвестный самолет, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Визуально он похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76", — говорится в публикации.В посте отметили, что воздушное судно не видно на онлайн-радарах. Предполагается, что у него отключен GPS.В июле "Страна.ua" сообщала, что над Киевом пролетел транспортный самолет. Позже выяснилось, что местные жители видели Ан-124 "Руслан", направлявшийся в Лейпциг.С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
в мире, винницкая область, киев, лейпциг, страна.ua, ил-76, ан-124, gps
В мире, Винницкая область, Киев, Лейпциг, Страна.ua, Ил-76, Ан-124, GPS
В Винницкой области заметили неопознанный самолет

В небе над Винницкой областью обнаружили неопознанный самолет

© СоцсетиСамолет пролетает над Винницкой областью
Самолет пролетает над Винницкой областью
© Соцсети
Самолет пролетает над Винницкой областью
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Над Винницкой областью пролетел неизвестный самолет, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"Визуально он похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76", — говорится в публикации.
В посте отметили, что воздушное судно не видно на онлайн-радарах. Предполагается, что у него отключен GPS.
В июле "Страна.ua" сообщала, что над Киевом пролетел транспортный самолет. Позже выяснилось, что местные жители видели Ан-124 "Руслан", направлявшийся в Лейпциг.
С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
