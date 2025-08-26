Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета в Нижневартовске - РИА Новости, 26.08.2025
09:02 26.08.2025
Прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета в Нижневартовске
Прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета в Нижневартовске - РИА Новости, 26.08.2025
Прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета в Нижневартовске
Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета Лондон-Пекин, севшего в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе,... РИА Новости, 26.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета Лондон-Пекин, севшего в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске во вторник, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. "В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, севшего вынуждено в Нижневартовске. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта", – сказала собеседница агентства.
происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, лондон, air china
Происшествия, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Лондон, Air China
Прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета в Нижневартовске

Прокуратура взяла на контроль посадку рейса Лондон — Пекин в Нижневартовске

Самолет. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета Лондон-Пекин, севшего в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске во вторник, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.
"В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, севшего вынуждено в Нижневартовске. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта", – сказала собеседница агентства.
"Аэрофлот" скорректирует расписание полетов
ПроисшествияНижневартовскХанты-Мансийский автономный округЛондонAir China
 
 
