Прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета в Нижневартовске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета Лондон-Пекин, севшего в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске во вторник, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. "В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, севшего вынуждено в Нижневартовске. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта", – сказала собеседница агентства.

