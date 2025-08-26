https://ria.ru/20250826/samolet-2037588373.html
Прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета в Нижневартовске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета Лондон-Пекин, севшего в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске во вторник, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. "В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, севшего вынуждено в Нижневартовске. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта", – сказала собеседница агентства.
