Сальдо рассказал Путину о газоснабжении Херсонской области

Сальдо рассказал Путину о газоснабжении Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025

Сальдо рассказал Путину о газоснабжении Херсонской области

Южная часть Херсонской области уже обеспечена газоснабжением за счет строительства нового газопровода, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:39:00+03:00

2025-08-26T14:39:00+03:00

2025-08-26T14:39:00+03:00

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Южная часть Херсонской области уже обеспечена газоснабжением за счет строительства нового газопровода, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину. "Построен новый газопровод. Раньше газоснабжение Херсонской области, да и Крыма шло со стороны правобережья. Там был магистральный газопровод. С учетом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили 1,7 миллиарда, но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением", - сказал Сальдо на встрече с президентом. Он добавил, что в регионе идет работа по газификации. "Уже эта работа идет. Но работы еще предстоит много", - уточнил губернатор.

