Дроны ВСУ за сутки 27 раз атаковали Рубежное в ЛНР
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники за минувшие сутки 27 раз атаковали город Рубежное в ЛНР, одна женщина погибла, двое мужчин ранены, сообщает во вторник правительство республики."За прошедшие сутки дроны ВСУ нанесли 27 ударов по городу Рубежное, один из которых привёл к трагическим последствиям - одна женщина скончалась сразу после нападения, два мужчины были доставлены в медицинские учреждения с серьезными травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
