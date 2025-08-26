https://ria.ru/20250826/rpts-2037681618.html

Африканский священник РПЦ рассказал о давлении Александрийской церкви

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Священнослужители патриаршего экзархата Русской православной церкви (РПЦ) в Африке испытывали психологическое давление и устрашения со стороны Александрийского патриархата, рассказал иерей Тит Кипнгени из Кении на пресс-конференции в Москве. Паломническая поездка в Россию 30 священнослужителей патриаршего экзархата Африки РПЦ проходит с 21 по 29 августа. Москву посещают благочинные из 22 стран в том числе ЮАР, Кении, Республики Конго, Уганды, ЦАР, Руанды и других стран. "Мы столкнулись с целым рядом сложностей из-за злобы и зависти, столкнулись с буллингом, с психологическим устрашением, демонизацией нас (со стороны Александрийского патриархата - ред.). Нам говорили, что мы присоединились к церкви (РПЦ - прим. ред)... Иерархи (Александрийского патриархата- прим. ред.) говорили, что нас нужно избегать, нельзя к нам близко подходить, приветствовать, даже не нужно с нами рядом сидеть", - рассказал иерей Тит Кипнгени из Кении. Иерей рассказал, что духовенство и прихожане патриаршего экзархата справлялись с ситуацией благодаря молитвам и постам. "Мы проявили терпение. Наверное, все ждали от нас какой-то реакции, нас провоцировали, но мы терпеливо ждали. Мы давали друг другу советы, посещали общины, прихожан и держали свою позицию, держали свою веру", - сказал иерей. Священник поблагодарил патриарха Кирилла, который услышал зов православных африканцев, желающих сохранить чистоту своей веры, и разрешил присоединиться к патриаршему экзархату. В декабре 2021 года Священный синод РПЦ обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. РПЦ приняла под свою юрисдикцию 102 священников Александрийского патриархата по их прошению. Главой экзархата является патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин. По словам митрополита Константина, патриарший экзархат Африки имеет уже 271 священнослужителя - два епископа, 263 священника, шесть диаконов, несколько монашествующих, большинство этих священников перешли из Александрийской церкви.

