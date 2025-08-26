Рейтинг@Mail.ru
Африканский священник РПЦ рассказал о давлении Александрийской церкви - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:36 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/rpts-2037681618.html
Африканский священник РПЦ рассказал о давлении Александрийской церкви
Африканский священник РПЦ рассказал о давлении Александрийской церкви - РИА Новости, 26.08.2025
Африканский священник РПЦ рассказал о давлении Александрийской церкви
Священнослужители патриаршего экзархата Русской православной церкви (РПЦ) в Африке испытывали психологическое давление и устрашения со стороны Александрийского... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:36:00+03:00
2025-08-26T15:36:00+03:00
религия
африка
русская православная церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_31c2f2701c08dfae6856926782b5afe2.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Священнослужители патриаршего экзархата Русской православной церкви (РПЦ) в Африке испытывали психологическое давление и устрашения со стороны Александрийского патриархата, рассказал иерей Тит Кипнгени из Кении на пресс-конференции в Москве. Паломническая поездка в Россию 30 священнослужителей патриаршего экзархата Африки РПЦ проходит с 21 по 29 августа. Москву посещают благочинные из 22 стран в том числе ЮАР, Кении, Республики Конго, Уганды, ЦАР, Руанды и других стран. "Мы столкнулись с целым рядом сложностей из-за злобы и зависти, столкнулись с буллингом, с психологическим устрашением, демонизацией нас (со стороны Александрийского патриархата - ред.). Нам говорили, что мы присоединились к церкви (РПЦ - прим. ред)... Иерархи (Александрийского патриархата- прим. ред.) говорили, что нас нужно избегать, нельзя к нам близко подходить, приветствовать, даже не нужно с нами рядом сидеть", - рассказал иерей Тит Кипнгени из Кении. Иерей рассказал, что духовенство и прихожане патриаршего экзархата справлялись с ситуацией благодаря молитвам и постам. "Мы проявили терпение. Наверное, все ждали от нас какой-то реакции, нас провоцировали, но мы терпеливо ждали. Мы давали друг другу советы, посещали общины, прихожан и держали свою позицию, держали свою веру", - сказал иерей. Священник поблагодарил патриарха Кирилла, который услышал зов православных африканцев, желающих сохранить чистоту своей веры, и разрешил присоединиться к патриаршему экзархату. В декабре 2021 года Священный синод РПЦ обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. РПЦ приняла под свою юрисдикцию 102 священников Александрийского патриархата по их прошению. Главой экзархата является патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин. По словам митрополита Константина, патриарший экзархат Африки имеет уже 271 священнослужителя - два епископа, 263 священника, шесть диаконов, несколько монашествующих, большинство этих священников перешли из Александрийской церкви.
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037559405.html
https://ria.ru/20250826/nasledie-2037616619.html
https://ria.ru/20250825/ikona-2037479697.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4181c539c72dc84632ce0bfb9d2ea45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, русская православная церковь, в мире
Религия, Африка, Русская православная церковь, В мире
Африканский священник РПЦ рассказал о давлении Александрийской церкви

Африканский иерей Кипнгени рассказал о давлении Александрийской церкви на РПЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Распятие в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Священнослужители патриаршего экзархата Русской православной церкви (РПЦ) в Африке испытывали психологическое давление и устрашения со стороны Александрийского патриархата, рассказал иерей Тит Кипнгени из Кении на пресс-конференции в Москве.
Паломническая поездка в Россию 30 священнослужителей патриаршего экзархата Африки РПЦ проходит с 21 по 29 августа. Москву посещают благочинные из 22 стран в том числе ЮАР, Кении, Республики Конго, Уганды, ЦАР, Руанды и других стран.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
На Украине священника УПЦ задержали во время крестного хода
Вчера, 23:11
"Мы столкнулись с целым рядом сложностей из-за злобы и зависти, столкнулись с буллингом, с психологическим устрашением, демонизацией нас (со стороны Александрийского патриархата - ред.). Нам говорили, что мы присоединились к церкви (РПЦ - прим. ред)... Иерархи (Александрийского патриархата- прим. ред.) говорили, что нас нужно избегать, нельзя к нам близко подходить, приветствовать, даже не нужно с нами рядом сидеть", - рассказал иерей Тит Кипнгени из Кении.
Иерей рассказал, что духовенство и прихожане патриаршего экзархата справлялись с ситуацией благодаря молитвам и постам.
"Мы проявили терпение. Наверное, все ждали от нас какой-то реакции, нас провоцировали, но мы терпеливо ждали. Мы давали друг другу советы, посещали общины, прихожан и держали свою позицию, держали свою веру", - сказал иерей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Патриарх Кирилл призвал Белорусскую церковь хранить общее духовное наследие
11:45
Священник поблагодарил патриарха Кирилла, который услышал зов православных африканцев, желающих сохранить чистоту своей веры, и разрешил присоединиться к патриаршему экзархату.
В декабре 2021 года Священный синод РПЦ обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. РПЦ приняла под свою юрисдикцию 102 священников Александрийского патриархата по их прошению. Главой экзархата является патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин. По словам митрополита Константина, патриарший экзархат Африки имеет уже 271 священнослужителя - два епископа, 263 священника, шесть диаконов, несколько монашествующих, большинство этих священников перешли из Александрийской церкви.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В РПЦ прокомментировали попытку СБУ устроить теракт, используя икону
Вчера, 16:09
 
РелигияАфрикаРусская православная церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала