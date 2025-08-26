https://ria.ru/20250826/rossiya-2037693727.html

Медведев поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу и президента Южной Осетии Алана Гаглоева с годовщиной признания независимости республик, сообщили в секретариате замглавы Совбеза. "Д.А. Медведев поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии с 17-ой годовщиной признания независимости, выразил надежду на дальнейшее развитие добрососедских, союзнических отношений между нашими странами в целях обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье", - сообщили в секретариате. Там уточнили, что в телефонном разговоре с Гаглоевым Медведев "отметил мужество югоосетинского народа, отстоявшего свою свободу и суверенитет". Замглавы Совбеза подчеркнул, что это позволило восстановить историческую справедливость и дать долгожданную возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой. -0-

