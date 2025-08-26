Рейтинг@Mail.ru
Медведев поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии
16:14 26.08.2025
Медведев поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии
Медведев поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу и президента Южной Осетии Алана Гаглоева с годовщиной признания независимости республик, сообщили в секретариате замглавы Совбеза. "Д.А. Медведев поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии с 17-ой годовщиной признания независимости, выразил надежду на дальнейшее развитие добрососедских, союзнических отношений между нашими странами в целях обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье", - сообщили в секретариате. Там уточнили, что в телефонном разговоре с Гаглоевым Медведев "отметил мужество югоосетинского народа, отстоявшего свою свободу и суверенитет". Замглавы Совбеза подчеркнул, что это позволило восстановить историческую справедливость и дать долгожданную возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой. -0-
Медведев поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу и президента Южной Осетии Алана Гаглоева с годовщиной признания независимости республик, сообщили в секретариате замглавы Совбеза.
"Д.А. Медведев поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии с 17-ой годовщиной признания независимости, выразил надежду на дальнейшее развитие добрососедских, союзнических отношений между нашими странами в целях обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье", - сообщили в секретариате.
Там уточнили, что в телефонном разговоре с Гаглоевым Медведев "отметил мужество югоосетинского народа, отстоявшего свою свободу и суверенитет". Замглавы Совбеза подчеркнул, что это позволило восстановить историческую справедливость и дать долгожданную возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой. -0-
Выставка Бахрушинского театрального музея - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Музей Бахрушина и Минкультуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
Абхазия Южная Осетия Россия Дмитрий Медведев Бадра Гунба В мире
 
 
