Пасечник рассказал о системе образование в ЛНР
Пасечник: образование в ЛНР интегрировалась в российское образовательное поле
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 авг – РИА Новости. Система образования Луганской Народной Республики прошла интеграцию в российское образовательное поле и занимает уверенные позиции в общем рейтинге, заявил глава региона Леонид Пасечник на Августовском педагогическом совещании, прошедшем в Луганске.
"Это отличная площадка для того, чтобы сформировать лучшие подходы в решении важнейших задач по развитию системы образования у нас в регионе, повышению качества обучения и воспитания подрастающего поколения жителей Луганщины. Впереди у нас много работы, стартует новый учебный год и во многом от вас зависит, насколько результативным, насыщенным и интересным он станет. Система образования республики уже прошла интеграцию в российское образовательное поле и занимает уверенные позиции в общем рейтинге по всей стране", - заявил Пасечник.
"По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина идёт разработка стратегии развития образования России до 2026 года, и мы активно принимаем участие в этой работе", - пояснил Пасечник.
Глава ЛНР уточняет, что власть уделяет большое внимание созданию условий для комфортной и эффективной работы педагогов, развитию кадрового потенциала и повышению престижа профессии.
"На региональном уровне мы планируем повышать престижность методического труда, в том числе обеспечивать повышение заработной платы", - сказал Пасечник.