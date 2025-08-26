https://ria.ru/20250826/rossiya-2037684505.html

Пасечник рассказал о системе образование в ЛНР

Пасечник рассказал о системе образование в ЛНР - РИА Новости, 26.08.2025

Пасечник рассказал о системе образование в ЛНР

Система образования Луганской Народной Республики прошла интеграцию в российское образовательное поле и занимает уверенные позиции в общем рейтинге, заявил... РИА Новости, 26.08.2025

ЛУГАНСК, 26 авг – РИА Новости. Система образования Луганской Народной Республики прошла интеграцию в российское образовательное поле и занимает уверенные позиции в общем рейтинге, заявил глава региона Леонид Пасечник на Августовском педагогическом совещании, прошедшем в Луганске. "Это отличная площадка для того, чтобы сформировать лучшие подходы в решении важнейших задач по развитию системы образования у нас в регионе, повышению качества обучения и воспитания подрастающего поколения жителей Луганщины. Впереди у нас много работы, стартует новый учебный год и во многом от вас зависит, насколько результативным, насыщенным и интересным он станет. Система образования республики уже прошла интеграцию в российское образовательное поле и занимает уверенные позиции в общем рейтинге по всей стране", - заявил Пасечник. Глава ЛНР уточнил, что благодаря программе социально-экономического развития, действующей в РФ, в ЛНР восстанавливают образовательную инфраструктуру. "По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина идёт разработка стратегии развития образования России до 2026 года, и мы активно принимаем участие в этой работе", - пояснил Пасечник. Глава ЛНР уточняет, что власть уделяет большое внимание созданию условий для комфортной и эффективной работы педагогов, развитию кадрового потенциала и повышению престижа профессии. "На региональном уровне мы планируем повышать престижность методического труда, в том числе обеспечивать повышение заработной платы", - сказал Пасечник.

луганская народная республика, россия, луганск, леонид пасечник, общество