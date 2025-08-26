Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
Белоусов провел совещание по подготовке фондов Минобороны к зиме
15:42 26.08.2025
Белоусов провел совещание по подготовке фондов Минобороны к зиме
Белоусов провел совещание по подготовке фондов Минобороны к зиме
2025-08-26T15:42:00+03:00
2025-08-26T15:42:00+03:00
россия
североморск
валдай
андрей белоусов
общество
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны России к отопительному периоду, представители командования доложили ему о готовности, сообщили в ведомстве. "Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки фондов Минобороны России к отопительному периоду 2025/2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в совещании участвовали замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, руководство военных округов, видов и родов войск. "Наша задача сегодня по каждому округу определить, что ещё надо сделать, составить соответствующие графики и добиваться реализации поставленных задач", – приводит ведомство слова Белоусова. Булыга доложил, что все условия для подготовки фондов МО РФ к отопительному периоду созданы, утверждены планы по ремонту объектов и своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств. Отмечается, что особое внимание было уделено подготовке объектов в Североморске, ремонту объектов бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, объектов медицинского назначения и жилого фонда в Валдае Новгородской области, а также в посёлке Молькино Краснодарского края. Представители командования военных округов, видов и родов войск доложили главе российского военного ведомства о готовности фондов к зимнему периоду. "Андрей Белоусов поставил задачи в установленные сроки обеспечить качественную и своевременную подготовку фондов Минобороны РФ к зимнему периоду, а также взять на контроль объекты, требующие особого внимания", - добавили в МО РФ.
россия
североморск
валдай
россия, североморск, валдай, андрей белоусов, общество
Россия, Североморск, Валдай, Андрей Белоусов, Общество
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны России к отопительному периоду, представители командования доложили ему о готовности, сообщили в ведомстве.
"Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки фондов Минобороны России к отопительному периоду 2025/2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании участвовали замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, руководство военных округов, видов и родов войск.
"Наша задача сегодня по каждому округу определить, что ещё надо сделать, составить соответствующие графики и добиваться реализации поставленных задач", – приводит ведомство слова Белоусова.
Булыга доложил, что все условия для подготовки фондов МО РФ к отопительному периоду созданы, утверждены планы по ремонту объектов и своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств.
Отмечается, что особое внимание было уделено подготовке объектов в Североморске, ремонту объектов бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, объектов медицинского назначения и жилого фонда в Валдае Новгородской области, а также в посёлке Молькино Краснодарского края.
Представители командования военных округов, видов и родов войск доложили главе российского военного ведомства о готовности фондов к зимнему периоду.
"Андрей Белоусов поставил задачи в установленные сроки обеспечить качественную и своевременную подготовку фондов Минобороны РФ к зимнему периоду, а также взять на контроль объекты, требующие особого внимания", - добавили в МО РФ.
Путин поручил изучить возможность направления в госпитали без контракта
Россия Североморск Валдай Андрей Белоусов Общество
 
 
