Белоусов провел совещание по подготовке фондов Минобороны к зиме

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны России к отопительному периоду, представители командования доложили ему о готовности, сообщили в ведомстве. "Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки фондов Минобороны России к отопительному периоду 2025/2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в совещании участвовали замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, руководство военных округов, видов и родов войск. "Наша задача сегодня по каждому округу определить, что ещё надо сделать, составить соответствующие графики и добиваться реализации поставленных задач", – приводит ведомство слова Белоусова. Булыга доложил, что все условия для подготовки фондов МО РФ к отопительному периоду созданы, утверждены планы по ремонту объектов и своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств. Отмечается, что особое внимание было уделено подготовке объектов в Североморске, ремонту объектов бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, объектов медицинского назначения и жилого фонда в Валдае Новгородской области, а также в посёлке Молькино Краснодарского края. Представители командования военных округов, видов и родов войск доложили главе российского военного ведомства о готовности фондов к зимнему периоду. "Андрей Белоусов поставил задачи в установленные сроки обеспечить качественную и своевременную подготовку фондов Минобороны РФ к зимнему периоду, а также взять на контроль объекты, требующие особого внимания", - добавили в МО РФ.
