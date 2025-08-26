https://ria.ru/20250826/rossiya-2037683132.html

Белоусов провел совещание по подготовке фондов Минобороны к зиме

Белоусов провел совещание по подготовке фондов Минобороны к зиме - РИА Новости, 26.08.2025

Белоусов провел совещание по подготовке фондов Минобороны к зиме

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны России к отопительному периоду, представители командования доложили ему о... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T15:42:00+03:00

2025-08-26T15:42:00+03:00

2025-08-26T15:42:00+03:00

россия

североморск

валдай

андрей белоусов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_0:81:1635:1001_1920x0_80_0_0_1cd2b223e3cd461d8dacdc08fd8f745e.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны России к отопительному периоду, представители командования доложили ему о готовности, сообщили в ведомстве. "Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки фондов Минобороны России к отопительному периоду 2025/2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в совещании участвовали замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, руководство военных округов, видов и родов войск. "Наша задача сегодня по каждому округу определить, что ещё надо сделать, составить соответствующие графики и добиваться реализации поставленных задач", – приводит ведомство слова Белоусова. Булыга доложил, что все условия для подготовки фондов МО РФ к отопительному периоду созданы, утверждены планы по ремонту объектов и своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств. Отмечается, что особое внимание было уделено подготовке объектов в Североморске, ремонту объектов бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, объектов медицинского назначения и жилого фонда в Валдае Новгородской области, а также в посёлке Молькино Краснодарского края. Представители командования военных округов, видов и родов войск доложили главе российского военного ведомства о готовности фондов к зимнему периоду. "Андрей Белоусов поставил задачи в установленные сроки обеспечить качественную и своевременную подготовку фондов Минобороны РФ к зимнему периоду, а также взять на контроль объекты, требующие особого внимания", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250821/putin-2036750749.html

россия

североморск

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, североморск, валдай, андрей белоусов, общество