https://ria.ru/20250826/rossiya-2037681177.html

В шести районах Брянской области пройдет досрочное голосование

В шести районах Брянской области пройдет досрочное голосование - РИА Новости, 26.08.2025

В шести районах Брянской области пройдет досрочное голосование

Досрочное голосование на выборах в сентябре пройдет в шести приграничных районах Брянской области в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T15:34:00+03:00

2025-08-26T15:34:00+03:00

2025-08-26T15:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

жуковский

александр богомаз

николай левичев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825298536_0:68:1276:786_1920x0_80_0_0_48ff4eb3d94a6ad62432f6e0edc20d13.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах в сентябре пройдет в шести приграничных районах Брянской области в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Подготовку к единому дню голосования глава региона обсудил на рабочей встрече с членом Центральной избирательной комиссии РФ Николаем Левичевым. Богомаз написал в своем Telegram-канале, что 12, 13 и 14 сентября в Брянской области состоится голосование на выборах губернатора Брянской области. "Кроме того, на территории Климовского и Злынковского районов пройдут дополнительные выборы депутата областной Думы, в Жуковском и Стародубском муниципальных округах - выборы Советов народных депутатов, еще в 21 районе - основные, дополнительные и повторные выборы депутатов районных и сельских советов. В целях обеспечения безопасности в шести приграничных районах будет организовано досрочное голосование", – отметил губернатор. По словам Богомаза, проблем с подготовкой к предстоящей избирательной кампании в области нет, все работает в штатном режиме. С Украиной в Брянской области граничат шесть муниципальных образований – Климовский, Погарский, Севский, Суземский, Трубчевский районы и Стародубский муниципальный округ. Ранее пресс-служба избирательной комиссии Брянской области сообщала о регистрации Богомаза в качестве кандидата в губернаторы.

https://ria.ru/20250825/golosovanie-2037447740.html

брянская область

россия

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, жуковский, александр богомаз, николай левичев, происшествия