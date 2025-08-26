Рейтинг@Mail.ru
В шести районах Брянской области пройдет досрочное голосование
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 26.08.2025
В шести районах Брянской области пройдет досрочное голосование
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
жуковский
александр богомаз
николай левичев
происшествия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах в сентябре пройдет в шести приграничных районах Брянской области в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Подготовку к единому дню голосования глава региона обсудил на рабочей встрече с членом Центральной избирательной комиссии РФ Николаем Левичевым. Богомаз написал в своем Telegram-канале, что 12, 13 и 14 сентября в Брянской области состоится голосование на выборах губернатора Брянской области. "Кроме того, на территории Климовского и Злынковского районов пройдут дополнительные выборы депутата областной Думы, в Жуковском и Стародубском муниципальных округах - выборы Советов народных депутатов, еще в 21 районе - основные, дополнительные и повторные выборы депутатов районных и сельских советов. В целях обеспечения безопасности в шести приграничных районах будет организовано досрочное голосование", – отметил губернатор. По словам Богомаза, проблем с подготовкой к предстоящей избирательной кампании в области нет, все работает в штатном режиме. С Украиной в Брянской области граничат шесть муниципальных образований – Климовский, Погарский, Севский, Суземский, Трубчевский районы и Стародубский муниципальный округ. Ранее пресс-служба избирательной комиссии Брянской области сообщала о регистрации Богомаза в качестве кандидата в губернаторы.
брянская область, россия, жуковский, александр богомаз, николай левичев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Жуковский, Александр Богомаз, Николай Левичев, Происшествия
© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах в сентябре пройдет в шести приграничных районах Брянской области в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Подготовку к единому дню голосования глава региона обсудил на рабочей встрече с членом Центральной избирательной комиссии РФ Николаем Левичевым. Богомаз написал в своем Telegram-канале, что 12, 13 и 14 сентября в Брянской области состоится голосование на выборах губернатора Брянской области.
"Кроме того, на территории Климовского и Злынковского районов пройдут дополнительные выборы депутата областной Думы, в Жуковском и Стародубском муниципальных округах - выборы Советов народных депутатов, еще в 21 районе - основные, дополнительные и повторные выборы депутатов районных и сельских советов. В целях обеспечения безопасности в шести приграничных районах будет организовано досрочное голосование", – отметил губернатор.
По словам Богомаза, проблем с подготовкой к предстоящей избирательной кампании в области нет, все работает в штатном режиме.
С Украиной в Брянской области граничат шесть муниципальных образований – Климовский, Погарский, Севский, Суземский, Трубчевский районы и Стародубский муниципальный округ.
Ранее пресс-служба избирательной комиссии Брянской области сообщала о регистрации Богомаза в качестве кандидата в губернаторы.
