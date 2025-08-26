Рейтинг@Mail.ru
Россия и Киргизия обсудили угрозы биологической безопасности
21:16 26.08.2025
Россия и Киргизия обсудили угрозы биологической безопасности
в мире
россия
киргизия
бишкек
оон
одкб
снг
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представители ведомств России и Киргизии обсудили в Бишкеке угрозы биологической безопасности на постсоветском пространстве, а также реализацию двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества, сообщает МИД России. "Двадцать шестого августа в Бишкеке состоялись российско-киргизские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности... Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве. Обсуждена реализация двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным МИД, встреча подтвердила единство подходов России и Киргизии к проблематике биологической безопасности, также была отмечена необходимость дальнейшей тесной координации как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС.
в мире, россия, киргизия, бишкек, оон, одкб, снг
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, ООН, ОДКБ, СНГ
Флаг Киргизии
Флаг Киргизии. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представители ведомств России и Киргизии обсудили в Бишкеке угрозы биологической безопасности на постсоветском пространстве, а также реализацию двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества, сообщает МИД России.
"Двадцать шестого августа в Бишкеке состоялись российско-киргизские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности... Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве. Обсуждена реализация двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.
По данным МИД, встреча подтвердила единство подходов России и Киргизии к проблематике биологической безопасности, также была отмечена необходимость дальнейшей тесной координации как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС.
