https://ria.ru/20250826/rossija-2037745710.html
Россия и Киргизия обсудили угрозы биологической безопасности
Россия и Киргизия обсудили угрозы биологической безопасности - РИА Новости, 26.08.2025
Россия и Киргизия обсудили угрозы биологической безопасности
Представители ведомств России и Киргизии обсудили в Бишкеке угрозы биологической безопасности на постсоветском пространстве, а также реализацию двустороннего... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T21:16:00+03:00
2025-08-26T21:16:00+03:00
2025-08-26T21:16:00+03:00
в мире
россия
киргизия
бишкек
оон
одкб
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/92/717619283_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_6a2d63d69171a855f07a152b1d238716.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представители ведомств России и Киргизии обсудили в Бишкеке угрозы биологической безопасности на постсоветском пространстве, а также реализацию двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества, сообщает МИД России. "Двадцать шестого августа в Бишкеке состоялись российско-киргизские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности... Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве. Обсуждена реализация двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным МИД, встреча подтвердила единство подходов России и Киргизии к проблематике биологической безопасности, также была отмечена необходимость дальнейшей тесной координации как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС.
https://ria.ru/20250610/putin-2021947571.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/92/717619283_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_64c79b19eb58fbfd58b0adcfe2680a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киргизия, бишкек, оон, одкб, снг
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, ООН, ОДКБ, СНГ
Россия и Киргизия обсудили угрозы биологической безопасности
Дипломаты из России и Киргизии обсудили угрозы биологической безопасности