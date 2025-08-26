https://ria.ru/20250826/rossija-2037745710.html

Россия и Киргизия обсудили угрозы биологической безопасности

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представители ведомств России и Киргизии обсудили в Бишкеке угрозы биологической безопасности на постсоветском пространстве, а также реализацию двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества, сообщает МИД России. "Двадцать шестого августа в Бишкеке состоялись российско-киргизские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности... Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве. Обсуждена реализация двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным МИД, встреча подтвердила единство подходов России и Киргизии к проблематике биологической безопасности, также была отмечена необходимость дальнейшей тесной координации как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС.

