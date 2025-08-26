"Россия" проверила один из своих SSJ-100
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" проверила один из своих самолетов Sukhoi Superjet 100 по предписанию Росавиации, замечаний не выявлено, сообщили РИА Новости в компании.
Провести проверку ряда SSJ-100 авиакомпаниям предписала Росавиация после письма производителя самолетов ПАО "Яковлев", который выявил дефект в конструкции фюзеляжей 14 "Суперджетов" (модификация RRJ-95 с серийными номерами 95104-95117) – отсутствие крепежа между кабиной пилотов и передней дверью самолета. В случае обнаружения дефекта перевозчикам необходимо ограничить полеты указанных бортов до его устранения, отмечали в Росавиации.
Согласно данным реестра на портале russianplanes.net, авиакомпании на данный момент эксплуатируют семь из 14 указанных лайнеров: пять бортов использует "Ямал" и по одному - "Россия" и "Азимут".
"Авиакомпания в обязательном порядке выполняет все необходимые проверки, предписанные директивами летной годности. Под действие директивы 2025-FATA-01020A-08, выпущенной Росавиацией 1 августа 2025 года, подпадает только одно воздушное судно, которое находится в парке авиакомпании. В ходе проверки замечаний не выявлено", - сообщили в "России".
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, полностью импортозамещенным вариантом самолета - SJ-100.