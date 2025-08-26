https://ria.ru/20250826/rossija-2037603984.html
В России будут штрафовать мошенников за использование ИИ
В России будут штрафовать мошенников за использование ИИ - РИА Новости, 26.08.2025
В России будут штрафовать мошенников за использование ИИ
Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека - не более десяти,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T10:41:00+03:00
2025-08-26T10:41:00+03:00
2025-08-26T10:49:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека - не более десяти, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Расширяются меры по борьбе с дроперами - посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - сообщили в аппарате.
https://ria.ru/20241126/kredity-1985722115.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий григоренко
Россия, Дмитрий Григоренко
В России будут штрафовать мошенников за использование ИИ
Григоренко: за использование ИИ мошенниками грозит штраф до 500 тысяч рублей