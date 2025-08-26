В России будут штрафовать мошенников за использование ИИ

Рейтинг@Mail.ru
10:41 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека - не более десяти, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Расширяются меры по борьбе с дроперами - посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - сообщили в аппарате.
россия, дмитрий григоренко
Россия, Дмитрий Григоренко
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека - не более десяти, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Расширяются меры по борьбе с дроперами - посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - сообщили в аппарате.
Россия
Дмитрий Григоренко
 
 
