В России будут штрафовать мошенников за использование ИИ

В России будут штрафовать мошенников за использование ИИ - РИА Новости, 26.08.2025

В России будут штрафовать мошенников за использование ИИ

Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека - не более десяти,... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T10:41:00+03:00

2025-08-26T10:41:00+03:00

2025-08-26T10:49:00+03:00

россия

дмитрий григоренко

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека - не более десяти, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Расширяются меры по борьбе с дроперами - посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - сообщили в аппарате.

россия

2025

Новости

