В России подешевели капуста, картофель и морковь

В России подешевели капуста, картофель и морковь

2025-08-26T10:06:00+03:00

2025-08-26T10:06:00+03:00

2025-08-26T19:07:00+03:00

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Розничные цены на белокочанную капусту, картофель и морковь заметно снизились в России летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и исследовательской компании NTech."Цены на капусту, картофель и морковь заметно снизились в летнем сезоне 2025 года. <…> По данным АКОРТ, в торговых сетях лидером снижения цен в овощной категории на 33-й неделе стала белокочанная капуста: минимальные цены на нее снизились на 38,3% по сравнению с серединой августа прошлого года — до 29 рублей за килограмм", — говорится в исследовании."Минимальные цены на картофель снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 42 до 35 рублей за килограмм. Морковь подешевела на 10%, до 37 рублей за килограмм", — добавляется там. Также отмечается, что минимальная стоимость репчатого лука в крупной сетевой рознице осталась на том же уровне, что и годом ранее: 38 рублей за килограмм. В то же время свекла подорожала за год на 9% — до 49 рублей за килограмм."Мониторинг NTech, отражающий динамику средних цен на овощи и фрукты во всех торговых форматах, подтверждает ценовые тренды торговых сетей — членов АКОРТ. Капуста в целом по стране за год подешевела на 32%, картофель — на 3%, морковь — на 2%. Стоимость свеклы и лука выросла на 8% и 13% соответственно", — поделились исследователи.Кроме того, согласно материалам, в категории "фрукты" за год подешевели виноград и нектарины — на 4% и 3% соответственно. Вместе с тем яблоки подорожали на 22% в годовом выражении, однако самые доступные отечественные яблоки в сетях, входящих в АКОРТ, дорожали медленнее — на 9%, до 110 рублей за килограмм."Но на 33-й неделе цены уже пошли вниз: по сравнению с предыдущей неделей яблоки подешевели на 2%, указывает NTech. Цена на яблоки первой ценовой категории снизилась еще сильнее — на 5%, согласно статистике АКОРТ", — поясняется в исследовании.По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, которые приводятся в сообщении, годовой прирост цен на яблоки связан с влиянием прошлогодних заморозков, из-за которых урожай 2024 года был низким, и запасы российских яблок в хранилищах начали заканчиваться раньше обычного. "Однако на прошлой неделе в сетевой рознице уже началось сезонное снижение цен, при этом ретейлеры продолжают инвестировать в цены на яблоки социальной категории, продавая их с отрицательной наценкой — на прошлой неделе розничные цены на них были в среднем на шесть рублей ниже закупочных", — добавил Богданов.Он также подчеркнул, что снижение цен на капусту, картофель и морковь является результатом хорошего урожая в текущем году и расширения работы торговых сетей с локальными поставщиками.

