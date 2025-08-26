https://ria.ru/20250826/rossii-2037685324.html
В ЛНР с начала года обновили около 80 школ, детсадов и колледжей
В ЛНР с начала года обновили около 80 школ, детсадов и колледжей - РИА Новости, 26.08.2025
В ЛНР с начала года обновили около 80 школ, детсадов и колледжей
Порядка 80 образовательных учреждений обновили в Луганской Народной Республике (ЛНР) с начала года, заявил глава региона Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 26 авг – РИА Новости. Порядка 80 образовательных учреждений обновили в Луганской Народной Республике (ЛНР) с начала года, заявил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канала. "В этом году обновили около 80 школ, детсадов и колледжей. Значительную помощь в этом нам оказывают регионы-шефы, за что им искреннее спасибо. А более 200 школ получили новое учебное, спортивное и музыкальное оборудование на сумму более 800 миллионов рублей по программе социально-экономического развития республики", - написал Пасечник после августовского учебно-педагогического совещания, прошедшего в Луганске.
