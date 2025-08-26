https://ria.ru/20250826/rektor-2037682932.html

Эксперт оценил проект Минздрава в сфере медицинского образования

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Законопроект Минздрава по медобразованию очень ожидаемый и долгожданный, размер штрафа за невыполнения условия целевого договора сейчас несопоставим со стоимостью обучения, заявил РИА Новости ректор Саратовского государственного медицинского университета Андрей Еремин. Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщали, что комиссия правительства России одобрила разработанный Минздравом проект федерального закона по медобразованию, он предполагает, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медобразования станут целевыми. Также Минздрав предлагает обязать студентов программ медицинского образования, нарушающих условия договора о целевом обучении, платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации. "Первое, что хочется отметить, конечно, то, что данный законопроект для высших учебных заведений, для организации среднего профессионального образования, региональных систем здравоохранения, он очень ожидаемый и долгожданный, поэтому мы, безусловно, поддержим те изменения, которые предлагается внести", — рассказал Еремин. Он отметил, что сегодня целевое обучение — это самый действенный механизм, который будет способствовать ликвидации дефицита кадров в лечебных учреждениях. "Но в связи с этим хочется сказать, что сегодня мы наблюдаем, к сожалению, картину, когда по окончании университета студент выбирает более, назовем его так, простой путь — это выплата штрафа и невыполнение условий договора. Размер штрафа на сегодняшний день несопоставим со стоимостью пяти-шестилетнего обучения", — пояснил специалист. Он назвал действующие сегодня штрафы беспроцентной рассрочкой, которую давало государство для обучения студенту. По его словам, предлагаемая законопроектом система вводит четкую ответственность, понятную уже на этапе поступления."Безусловно, поддерживается и возможность получения целевого направления в ординатуру именно от того работодателя, откуда было получено целевое направление в специалитет, потому что руководитель медицинской организации ждет, он готовил, он подавал заявку, он приглашал на практику и так далее данного студента, и каково его разочарование, когда он менял траекторию, выбирал целевое направление другой организации, иначе руководитель лечебного учреждения работника не дожидается", — сказал Еремин.По его словам, сегодня любой молодой специалист, когда приступает к профессиональной деятельности, при различных условиях испытывает стрессы, переживает. "Да, это нормальная картина, но когда есть наставник, когда есть, назовем его, учитель, который первые годы твоей профессиональной жизни за тобой закреплен, который помогает, подсказывает, это действительно серьезная, серьезная поддержка для молодого специалиста. Ему легче адаптироваться, ему легче начать свой профессиональный путь и, естественно, быстрее встать на ноги и реализовать себя как профессионал в той или иной медицинской специальности или в том или ином медицинском направлении", — уточнил он.

