Рейтинг@Mail.ru
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/reka-2037584741.html
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин - РИА Новости, 26.08.2025
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в Москве-реке скоро можно будет купаться на всем ее побережье. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:35:00+03:00
2025-08-26T08:35:00+03:00
москва
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551667_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_e6d851ff4048e827ec1acdbe3f4a2639.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в Москве-реке скоро можно будет купаться на всем ее побережье. По его словам, сейчас купаться можно, в основном, на севере и в центре столицы. В южной части, по мнению Роспотребнадзора, пока недостаточно чисто. "Я надеюсь, что в Москве-реке скоро на всем ее протяжении можно будет купаться", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Мэр отметил, что за последние десять лет количество нефтепродуктов в Москве-реке уменьшилось в два раза. Кроме того, в Москве есть целый флот по очистке реки. "Ну и важнейший фактор загрязнения – это машины. Слава богу, они тоже становятся чище, переходят на двигатели класса Евро-4, Евро-5. Соответственно, меньше в воду сливается все это. Поэтому в любом случае наша река будет с каждым годом становиться все чище и чище", - добавил мэр.
https://ria.ru/20250826/moskva-2037582823.html
https://ria.ru/20250824/vzryv-2037272281.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551667_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_56d66afbc51386b9ccafe4e910e973e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Сергей Собянин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин

Собянин: надеюсь, что скоро можно будет купаться на всем побережье Москвы-реки

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБлагоустроенная территория на набережной Москвы-реки в Капотне
Благоустроенная территория на набережной Москвы-реки в Капотне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Благоустроенная территория на набережной Москвы-реки в Капотне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в Москве-реке скоро можно будет купаться на всем ее побережье.
По его словам, сейчас купаться можно, в основном, на севере и в центре столицы. В южной части, по мнению Роспотребнадзора, пока недостаточно чисто.
Вид с гостиницы Москва на Кремль - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы
08:17
"Я надеюсь, что в Москве-реке скоро на всем ее протяжении можно будет купаться", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".
Мэр отметил, что за последние десять лет количество нефтепродуктов в Москве-реке уменьшилось в два раза. Кроме того, в Москве есть целый флот по очистке реки.
"Ну и важнейший фактор загрязнения – это машины. Слава богу, они тоже становятся чище, переходят на двигатели класса Евро-4, Евро-5. Соответственно, меньше в воду сливается все это. Поэтому в любом случае наша река будет с каждым годом становиться все чище и чище", - добавил мэр.
Оцепление у Центрального детского магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Собянин назвал причину ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке
24 августа, 13:12
 
МоскваСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала