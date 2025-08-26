https://ria.ru/20250826/reka-2037584741.html

Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин

Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин - РИА Новости, 26.08.2025

Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в Москве-реке скоро можно будет купаться на всем ее побережье. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T08:35:00+03:00

2025-08-26T08:35:00+03:00

2025-08-26T08:35:00+03:00

москва

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551667_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_e6d851ff4048e827ec1acdbe3f4a2639.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в Москве-реке скоро можно будет купаться на всем ее побережье. По его словам, сейчас купаться можно, в основном, на севере и в центре столицы. В южной части, по мнению Роспотребнадзора, пока недостаточно чисто. "Я надеюсь, что в Москве-реке скоро на всем ее протяжении можно будет купаться", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Мэр отметил, что за последние десять лет количество нефтепродуктов в Москве-реке уменьшилось в два раза. Кроме того, в Москве есть целый флот по очистке реки. "Ну и важнейший фактор загрязнения – это машины. Слава богу, они тоже становятся чище, переходят на двигатели класса Евро-4, Евро-5. Соответственно, меньше в воду сливается все это. Поэтому в любом случае наша река будет с каждым годом становиться все чище и чище", - добавил мэр.

https://ria.ru/20250826/moskva-2037582823.html

https://ria.ru/20250824/vzryv-2037272281.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)