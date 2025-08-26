https://ria.ru/20250826/reka-2037584741.html
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин - РИА Новости, 26.08.2025
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в Москве-реке скоро можно будет купаться на всем ее побережье. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:35:00+03:00
2025-08-26T08:35:00+03:00
2025-08-26T08:35:00+03:00
москва
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551667_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_e6d851ff4048e827ec1acdbe3f4a2639.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в Москве-реке скоро можно будет купаться на всем ее побережье. По его словам, сейчас купаться можно, в основном, на севере и в центре столицы. В южной части, по мнению Роспотребнадзора, пока недостаточно чисто. "Я надеюсь, что в Москве-реке скоро на всем ее протяжении можно будет купаться", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Мэр отметил, что за последние десять лет количество нефтепродуктов в Москве-реке уменьшилось в два раза. Кроме того, в Москве есть целый флот по очистке реки. "Ну и важнейший фактор загрязнения – это машины. Слава богу, они тоже становятся чище, переходят на двигатели класса Евро-4, Евро-5. Соответственно, меньше в воду сливается все это. Поэтому в любом случае наша река будет с каждым годом становиться все чище и чище", - добавил мэр.
https://ria.ru/20250826/moskva-2037582823.html
https://ria.ru/20250824/vzryv-2037272281.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551667_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_56d66afbc51386b9ccafe4e910e973e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Сергей Собянин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин
Собянин: надеюсь, что скоро можно будет купаться на всем побережье Москвы-реки