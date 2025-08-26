https://ria.ru/20250826/pulkovo-2037627446.html

В "Пулково" задержали около 30 рейсов

В "Пулково" задержали около 30 рейсов - РИА Новости, 26.08.2025

В "Пулково" задержали около 30 рейсов

Порядка 30 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково", 11 отменены на фоне вводимых ранее ограничений, следует из онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 26.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Порядка 30 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково", 11 отменены на фоне вводимых ранее ограничений, следует из онлайн-табло аэропорта. Согласно онлайн-табло, в "Пулково" во вторник задержан 31 рейс, отменено 11 рейсов. Ранее сообщалось, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в петербургском "Пулково" ранним утром во вторник.

