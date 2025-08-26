Рейтинг@Mail.ru
В "Пулково" задержали около 30 рейсов - РИА Новости, 26.08.2025
12:15 26.08.2025
В "Пулково" задержали около 30 рейсов
В "Пулково" задержали около 30 рейсов - РИА Новости, 26.08.2025
В "Пулково" задержали около 30 рейсов
Порядка 30 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково", 11 отменены на фоне вводимых ранее ограничений, следует из онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 26.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Порядка 30 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково", 11 отменены на фоне вводимых ранее ограничений, следует из онлайн-табло аэропорта. Согласно онлайн-табло, в "Пулково" во вторник задержан 31 рейс, отменено 11 рейсов. Ранее сообщалось, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в петербургском "Пулково" ранним утром во вторник.
2025
В "Пулково" задержали около 30 рейсов

В "Пулково" задержали 31 рейс из-за ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Порядка 30 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково", 11 отменены на фоне вводимых ранее ограничений, следует из онлайн-табло аэропорта.
Согласно онлайн-табло, в "Пулково" во вторник задержан 31 рейс, отменено 11 рейсов.
Ранее сообщалось, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в петербургском "Пулково" ранним утром во вторник.
