В Пулково сняли временные ограничения

08:04 26.08.2025 (обновлено: 08:10 26.08.2025)
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
санкт-петербург
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация."Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для безопасности полетов."Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург", - добавили в Росавиации.Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности полетов.
2025
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Санкт-Петербург
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для безопасности полетов.
"Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург", - добавили в Росавиации.
Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности полетов.
ПВО за ночь сбила 43 беспилотника
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьСанкт-Петербург
 
 
