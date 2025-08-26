https://ria.ru/20250826/pulkovo-2037581637.html

В Пулково сняли временные ограничения

26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация."Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для безопасности полетов."Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург", - добавили в Росавиации.Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности полетов.

