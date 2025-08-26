Рейтинг@Mail.ru
Кубанский производитель инженерного оборудования увеличил выработку на 63%
19:15 26.08.2025
Кубанский производитель инженерного оборудования увеличил выработку на 63%
КРАСНОДАР, 26 авг — РИА Новости. Производитель инженерного оборудования "ПК КСС" в Краснодаре увеличил выработку на 63% по итогам реализации федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", стало известно в ходе визита министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева на предприятие, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Во время визита на предприятие министр ознакомился с работой цеха, где оптимизировали процесс производства комплексной насосной станции. По данным пресс-службы, внедрение бережливых инструментов позволило сократить время изготовления продукции почти на 37%. Компания добилась роста выработки на 63,6% и сокращения запасов в потоке на 30%. Эти результаты, как сообщается, принесут годовой экономический эффект в размере 4,7 миллиона рублей. "Сегодня мы завершаем полугодовую работу Регионального центра компетенций с одним из ведущих предприятий края, производящим оборудование стратегического назначения, в том числе для коммунальной сферы… Практически весь коллектив прошел обучение, специалисты регулярно повышают квалификацию, а сам проект затрагивает не просто точечные процессы, а производство полного цикла – в базовых сферах экономики. Это важный вклад в реализацию федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в Краснодарском крае", – сказал Алексей Юртаев в ходе визита на предприятие, его слова приводит пресс-служба. Как подчеркнул министр, достигнутые результаты касаются пока только четверти производственного цикла, впереди у компании два с половиной года самостоятельной работы. "В 2025 году объемы группы компании КСС выросли примерно на 25%, и это результат слаженной работы каждого члена нашего коллектива, внедрения управленческой оптимизации и, конечно, участия в федеральном проекте "Производительность труда". Программа позволила нам быстро и эффективно освоить современные методы работы на всех производственных площадках", – рассказал на встрече учредитель ООО "ПК КСС" Максим Баринов. Сообщается, что команда проекта совместно с экспертом Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрием Ивченко реализовала комплекс мер: внедрила систему организации рабочих мест 5С, организовала адресное хранение на складе и создала дополнительное место для сборки. Кроме того, внедрена новая система установки внутренних конструкций и нанесения разметки на комплексной насосной станции. Для ключевых операций - установки горловины, лестницы и крышки станции, разработали четкие стандарты сборки. В течение последующих 2,5 лет предприятие будет самостоятельно распространять полученный опыт на другие производственные процессы, закрепляя культуру постоянных улучшений. Сегодня предприятиям Кубани, по данным пресс-службы краевой администрации, доступны две программы по повышению производительности. Это федеральный проект "Производительность труда", реализуемый в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика" и региональная программа "Бережливый регион".
КРАСНОДАР, 26 авг — РИА Новости. Производитель инженерного оборудования "ПК КСС" в Краснодаре увеличил выработку на 63% по итогам реализации федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", стало известно в ходе визита министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева на предприятие, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Во время визита на предприятие министр ознакомился с работой цеха, где оптимизировали процесс производства комплексной насосной станции. По данным пресс-службы, внедрение бережливых инструментов позволило сократить время изготовления продукции почти на 37%. Компания добилась роста выработки на 63,6% и сокращения запасов в потоке на 30%. Эти результаты, как сообщается, принесут годовой экономический эффект в размере 4,7 миллиона рублей.
"Сегодня мы завершаем полугодовую работу Регионального центра компетенций с одним из ведущих предприятий края, производящим оборудование стратегического назначения, в том числе для коммунальной сферы… Практически весь коллектив прошел обучение, специалисты регулярно повышают квалификацию, а сам проект затрагивает не просто точечные процессы, а производство полного цикла – в базовых сферах экономики. Это важный вклад в реализацию федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в Краснодарском крае", – сказал Алексей Юртаев в ходе визита на предприятие, его слова приводит пресс-служба.
Как подчеркнул министр, достигнутые результаты касаются пока только четверти производственного цикла, впереди у компании два с половиной года самостоятельной работы.
"В 2025 году объемы группы компании КСС выросли примерно на 25%, и это результат слаженной работы каждого члена нашего коллектива, внедрения управленческой оптимизации и, конечно, участия в федеральном проекте "Производительность труда". Программа позволила нам быстро и эффективно освоить современные методы работы на всех производственных площадках", – рассказал на встрече учредитель ООО "ПК КСС" Максим Баринов.
Сообщается, что команда проекта совместно с экспертом Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрием Ивченко реализовала комплекс мер: внедрила систему организации рабочих мест 5С, организовала адресное хранение на складе и создала дополнительное место для сборки. Кроме того, внедрена новая система установки внутренних конструкций и нанесения разметки на комплексной насосной станции. Для ключевых операций - установки горловины, лестницы и крышки станции, разработали четкие стандарты сборки. В течение последующих 2,5 лет предприятие будет самостоятельно распространять полученный опыт на другие производственные процессы, закрепляя культуру постоянных улучшений.
Сегодня предприятиям Кубани, по данным пресс-службы краевой администрации, доступны две программы по повышению производительности. Это федеральный проект "Производительность труда", реализуемый в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика" и региональная программа "Бережливый регион".
