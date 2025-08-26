https://ria.ru/20250826/profmasterstvo-2037652197.html

Соревнования финала чемпионата по профмастерству начались в Калуге

Соревнования финала чемпионата по профмастерству начались в Калуге - РИА Новости, 26.08.2025

Соревнования финала чемпионата по профмастерству начались в Калуге

Соревновательные мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" стартовали в Калуге во вторник, сообщает пресс-служба Института развития профессионального... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T13:59:00+03:00

2025-08-26T13:59:00+03:00

2025-08-26T13:59:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

россия

калуга

калужская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037654699_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_6209b06ab621c05a1719dd321a826d5a.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Соревновательные мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" стартовали в Калуге во вторник, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. События проходят по 22 промышленным компетенциям: от сварочных технологий и электромонтажа до мобильной робототехники и эксплуатации БПЛА. Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Калужская область. В соревнованиях участвуют более 230 финалистов, прошедших отборочные испытания, – это студенты колледжей, школьники старше 14 лет, а также молодые специалисты профильных компаний и представители дружественных стран. В подготовке и оценке конкурсантов задействованы свыше 250 экспертов. В пресс-службе напомнили, что 25 августа состоялась торжественная церемония открытия финала чемпионата. Участников приветствовал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. "Мы впервые в Калужской области проводим финал чемпионата “Профессионалы”. Соревнования пройдут по 22 компетенциям на современной площадке технопарка профессионального образования. В регионе активно развиваются экономика, система образования. Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, успехов. Помните о том, что все вы – профессионалы. Сегодня чемпионатное движение объединяет старшеклассников и студентов колледжей со всей страны, а также более 7 тысяч партнеров-работодателей", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.

https://ria.ru/20250821/professional-2036063316.html

https://ria.ru/20250818/professionaly-2036009488.html

россия

калуга

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы», россия, калуга, калужская область