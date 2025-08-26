https://ria.ru/20250826/profmasterstvo-2037652197.html
Соревнования финала чемпионата по профмастерству начались в Калуге
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Соревновательные мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" стартовали в Калуге во вторник, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. События проходят по 22 промышленным компетенциям: от сварочных технологий и электромонтажа до мобильной робототехники и эксплуатации БПЛА. Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Калужская область. В соревнованиях участвуют более 230 финалистов, прошедших отборочные испытания, – это студенты колледжей, школьники старше 14 лет, а также молодые специалисты профильных компаний и представители дружественных стран. В подготовке и оценке конкурсантов задействованы свыше 250 экспертов. В пресс-службе напомнили, что 25 августа состоялась торжественная церемония открытия финала чемпионата. Участников приветствовал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. "Мы впервые в Калужской области проводим финал чемпионата “Профессионалы”. Соревнования пройдут по 22 компетенциям на современной площадке технопарка профессионального образования. В регионе активно развиваются экономика, система образования. Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, успехов. Помните о том, что все вы – профессионалы. Сегодня чемпионатное движение объединяет старшеклассников и студентов колледжей со всей страны, а также более 7 тысяч партнеров-работодателей", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
