Соревнования финала чемпионата по профмастерству начались в Калуге - РИА Новости, 26.08.2025
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
13:59 26.08.2025
Соревнования финала чемпионата по профмастерству начались в Калуге
Соревнования финала чемпионата по профмастерству начались в Калуге
Соревновательные мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" стартовали в Калуге во вторник, сообщает пресс-служба Института развития профессионального... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Соревновательные мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" стартовали в Калуге во вторник, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. События проходят по 22 промышленным компетенциям: от сварочных технологий и электромонтажа до мобильной робототехники и эксплуатации БПЛА. Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Калужская область. В соревнованиях участвуют более 230 финалистов, прошедших отборочные испытания, – это студенты колледжей, школьники старше 14 лет, а также молодые специалисты профильных компаний и представители дружественных стран. В подготовке и оценке конкурсантов задействованы свыше 250 экспертов. В пресс-службе напомнили, что 25 августа состоялась торжественная церемония открытия финала чемпионата. Участников приветствовал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. "Мы впервые в Калужской области проводим финал чемпионата “Профессионалы”. Соревнования пройдут по 22 компетенциям на современной площадке технопарка профессионального образования. В регионе активно развиваются экономика, система образования. Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, успехов. Помните о том, что все вы – профессионалы. Сегодня чемпионатное движение объединяет старшеклассников и студентов колледжей со всей страны, а также более 7 тысяч партнеров-работодателей", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
Соревнования финала чемпионата по профмастерству начались в Калуге

Соревновательные мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" начались в Калуге

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Соревновательные мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" стартовали в Калуге во вторник, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
События проходят по 22 промышленным компетенциям: от сварочных технологий и электромонтажа до мобильной робототехники и эксплуатации БПЛА. Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Калужская область.
Тысячи призеров чемпионата "Профессионалы" получили приглашение на работу
В соревнованиях участвуют более 230 финалистов, прошедших отборочные испытания, – это студенты колледжей, школьники старше 14 лет, а также молодые специалисты профильных компаний и представители дружественных стран. В подготовке и оценке конкурсантов задействованы свыше 250 экспертов.
В пресс-службе напомнили, что 25 августа состоялась торжественная церемония открытия финала чемпионата. Участников приветствовал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
"Мы впервые в Калужской области проводим финал чемпионата “Профессионалы”. Соревнования пройдут по 22 компетенциям на современной площадке технопарка профессионального образования. В регионе активно развиваются экономика, система образования. Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, успехов. Помните о том, что все вы – профессионалы. Сегодня чемпионатное движение объединяет старшеклассников и студентов колледжей со всей страны, а также более 7 тысяч партнеров-работодателей", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
Число индустриальных партнеров "Профессионалов" достигло почти 10 тысяч
