Жителю Севастополя, завербованному Киевом, вынесли приговор
15:56 26.08.2025 (обновлено: 16:15 26.08.2025)
Жителю Севастополя, завербованному Киевом, вынесли приговор
происшествия
украина
севастополь
служба безопасности украины
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Завербованный спецслужбами Украины севастополец Дмитрий Мыськов приговорен к 14 годам колонии за передачу сведений о местах размещения и передвижения кораблей Черноморского флота (ЧФ), сообщает пресс-служба прокуратуры города."Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Мыськову 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Мужчина признан виновным в госизмене. Решение в отношении 45-летнего севастопольца вынес Севастопольский городской суд."Установлено, что в период с июля по сентябрь 2024 года путем переписки в интернет-мессенджере WhatsApp Мыськов был завербован представителем спецподразделения вооруженных сил Украины и согласился за оплату собирать и передавать ему сведения военного характера. По его заданию он произвел фотографирование мест размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота. За денежное вознаграждение мужчина переслал фотографии вербовщику для дальнейшего использования против безопасности России", - говорится в сообщении.Кроме того, мужчина вступил в Telegram-канал, координируемый СБУ для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности."В распоряжение этого канала, а также своему украинскому вербовщику Мыськов переслал сделанные им видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации", - рассказали в прокуратуре.
украина
севастополь
россия
происшествия, украина, севастополь, служба безопасности украины, россия
Происшествия, Украина, Севастополь, Служба безопасности Украины, Россия
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Завербованный спецслужбами Украины севастополец Дмитрий Мыськов приговорен к 14 годам колонии за передачу сведений о местах размещения и передвижения кораблей Черноморского флота (ЧФ), сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Мыськову 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в госизмене. Решение в отношении 45-летнего севастопольца вынес Севастопольский городской суд.
"Установлено, что в период с июля по сентябрь 2024 года путем переписки в интернет-мессенджере WhatsApp Мыськов был завербован представителем спецподразделения вооруженных сил Украины и согласился за оплату собирать и передавать ему сведения военного характера. По его заданию он произвел фотографирование мест размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота. За денежное вознаграждение мужчина переслал фотографии вербовщику для дальнейшего использования против безопасности России", - говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина вступил в Telegram-канал, координируемый СБУ для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.
"В распоряжение этого канала, а также своему украинскому вербовщику Мыськов переслал сделанные им видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации", - рассказали в прокуратуре.
