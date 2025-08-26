Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье потребовали открыть больше участков для ПМР - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 26.08.2025 (обновлено: 18:30 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/pridnestrove-2037724750.html
В Приднестровье потребовали открыть больше участков для ПМР
В Приднестровье потребовали открыть больше участков для ПМР - РИА Новости, 26.08.2025
В Приднестровье потребовали открыть больше участков для ПМР
Общественная организация "Союз молдаван Приднестровья" потребовала от властей Молдавии открыть больше избирательных участков для жителей Приднестровья с... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T18:14:00+03:00
2025-08-26T18:30:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Общественная организация "Союз молдаван Приднестровья" потребовала от властей Молдавии открыть больше избирательных участков для жителей Приднестровья с молдавским гражданством на предстоящих выборах в молдавский парламент, говорится в заявлении, копия которого поступила в РИА Новости. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Требуем от властей Республики Молдова немедленно пересмотреть это дискриминационное решение и обеспечить открытие достаточного количества избирательных участков для жителей Приднестровья, имеющих гражданство Республики Молдова, исходя их международных стандартов доступности голосования и необходимости создать приемлемые условия для волеизъявления граждан", - говорится в заявлении. "Союз молдаван Приднестровья" расценивает решение об открытии всего 12 участков не просто как административную ошибку, а как "следствие целенаправленной политики Кишинева по политической и гражданской сегрегации жителей Приднестровья и искусственному отсечению от их участия в электоральных процессах". "Санкционировав принятие подобного решения ЦИК, официальный Кишинев окончательно и бесповоротно раскрыл свое подлинное отношение к сотням тысяч людей, которых на словах называет "согражданами", а на деле рассматривает как людей второго сорта, голос которых не должен быть услышан", - подчеркивается в заявлении. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов ПМР выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250826/moldavija-2037717119.html
https://ria.ru/20250826/obse-2037705655.html
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
В Приднестровье потребовали открыть больше участков для ПМР

«Союз молдаван Приднестровья» потребовал от Молдавии открыть больше участков

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Общественная организация "Союз молдаван Приднестровья" потребовала от властей Молдавии открыть больше избирательных участков для жителей Приднестровья с молдавским гражданством на предстоящих выборах в молдавский парламент, говорится в заявлении, копия которого поступила в РИА Новости.
ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Молдавия ограничивает возможности граждан для голосования, заявили в ПМР
17:40
"Требуем от властей Республики Молдова немедленно пересмотреть это дискриминационное решение и обеспечить открытие достаточного количества избирательных участков для жителей Приднестровья, имеющих гражданство Республики Молдова, исходя их международных стандартов доступности голосования и необходимости создать приемлемые условия для волеизъявления граждан", - говорится в заявлении.
"Союз молдаван Приднестровья" расценивает решение об открытии всего 12 участков не просто как административную ошибку, а как "следствие целенаправленной политики Кишинева по политической и гражданской сегрегации жителей Приднестровья и искусственному отсечению от их участия в электоральных процессах".
"Санкционировав принятие подобного решения ЦИК, официальный Кишинев окончательно и бесповоротно раскрыл свое подлинное отношение к сотням тысяч людей, которых на словах называет "согражданами", а на деле рассматривает как людей второго сорта, голос которых не должен быть услышан", - подчеркивается в заявлении.
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных
Советов народных депутатов ПМР выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев
16:54
 
В миреМолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим Красносельский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала