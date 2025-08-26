https://ria.ru/20250826/pridnestrove-2037724750.html
В Приднестровье потребовали открыть больше участков для ПМР
В Приднестровье потребовали открыть больше участков для ПМР - РИА Новости, 26.08.2025
В Приднестровье потребовали открыть больше участков для ПМР
Общественная организация "Союз молдаван Приднестровья" потребовала от властей Молдавии открыть больше избирательных участков для жителей Приднестровья
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Общественная организация "Союз молдаван Приднестровья" потребовала от властей Молдавии открыть больше избирательных участков для жителей Приднестровья с молдавским гражданством на предстоящих выборах в молдавский парламент, говорится в заявлении, копия которого поступила в РИА Новости. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Требуем от властей Республики Молдова немедленно пересмотреть это дискриминационное решение и обеспечить открытие достаточного количества избирательных участков для жителей Приднестровья, имеющих гражданство Республики Молдова, исходя их международных стандартов доступности голосования и необходимости создать приемлемые условия для волеизъявления граждан", - говорится в заявлении. "Союз молдаван Приднестровья" расценивает решение об открытии всего 12 участков не просто как административную ошибку, а как "следствие целенаправленной политики Кишинева по политической и гражданской сегрегации жителей Приднестровья и искусственному отсечению от их участия в электоральных процессах". "Санкционировав принятие подобного решения ЦИК, официальный Кишинев окончательно и бесповоротно раскрыл свое подлинное отношение к сотням тысяч людей, которых на словах называет "согражданами", а на деле рассматривает как людей второго сорта, голос которых не должен быть услышан", - подчеркивается в заявлении. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов ПМР выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
