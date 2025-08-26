https://ria.ru/20250826/prezident-2037721238.html

Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине

Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине

ПРАГА, 26 авг – РИА Новости. Инициатива президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине важна, однако рано считать, что мир в этой стране уже достижим, заявил президент Чехии Петр Павел во время выступления во вторник на ежегодном совещании послов республики за рубежом. "По словам главы республики Петра Павела, инициатива президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине представляет собой важный сдвиг. При этом Павел считает преждевременным думать, что мир (на Украине – ред.) уже близок. Кроме того, как отметил чешский президент, в современном мире постепенно формируется коалиция авторитарных стран, которую объединяет, в том числе, заинтересованность в ослаблении мирового порядка", -приводит агентство ЧТК слова чешского лидера. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

