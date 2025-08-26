Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025

Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине
18:06 26.08.2025
Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине
Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине - РИА Новости, 26.08.2025
Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине
Инициатива президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине важна, однако рано считать, что мир в этой стране уже достижим, заявил президент Чехии Петр... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
петр павел
владимир путин
ПРАГА, 26 авг – РИА Новости. Инициатива президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине важна, однако рано считать, что мир в этой стране уже достижим, заявил президент Чехии Петр Павел во время выступления во вторник на ежегодном совещании послов республики за рубежом. "По словам главы республики Петра Павела, инициатива президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине представляет собой важный сдвиг. При этом Павел считает преждевременным думать, что мир (на Украине – ред.) уже близок. Кроме того, как отметил чешский президент, в современном мире постепенно формируется коалиция авторитарных стран, которую объединяет, в том числе, заинтересованность в ослаблении мирового порядка", -приводит агентство ЧТК слова чешского лидера. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, петр павел, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Петр Павел, Владимир Путин
Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине

Президент Чехии Павел: еще рано считать, что мир на Украине близок

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 26 авг – РИА Новости. Инициатива президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине важна, однако рано считать, что мир в этой стране уже достижим, заявил президент Чехии Петр Павел во время выступления во вторник на ежегодном совещании послов республики за рубежом.
"По словам главы республики Петра Павела, инициатива президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине представляет собой важный сдвиг. При этом Павел считает преждевременным думать, что мир (на Украине – ред.) уже близок. Кроме того, как отметил чешский президент, в современном мире постепенно формируется коалиция авторитарных стран, которую объединяет, в том числе, заинтересованность в ослаблении мирового порядка", -приводит агентство ЧТК слова чешского лидера.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Петр Павел, Владимир Путин
 
 
