Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. ВС РФ за несколько суток продвинулись на ряде направлений в Харьковской области, в частности они заняли более выгодные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток нашим войскам удалось продвинуться северо-западнее и северо-восточнее от Старицы Харьковской области, усилив, таким образом, давление на фланги противника, засевшего в данном населенном пункте", - сказал он. По его словам, бойцы РФ заняли более выгодные позиции и в Волчанске. "В Волчанске, в прибрежной зоне реки Волчья, бойцы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Мелового ВС РФ продолжают развивать успех, есть продвижение по направлению Чугуновки, Хатнего и Амбарного", - добавил он. Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что ВСУ бросают тероборону на сумское и харьковское направления из-за потерь.
