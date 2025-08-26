https://ria.ru/20250826/pozitsii-2037575353.html

Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко

Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко - РИА Новости, 26.08.2025

Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко



ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. ВС РФ за несколько суток продвинулись на ряде направлений в Харьковской области, в частности они заняли более выгодные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток нашим войскам удалось продвинуться северо-западнее и северо-восточнее от Старицы Харьковской области, усилив, таким образом, давление на фланги противника, засевшего в данном населенном пункте", - сказал он. По его словам, бойцы РФ заняли более выгодные позиции и в Волчанске. "В Волчанске, в прибрежной зоне реки Волчья, бойцы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Мелового ВС РФ продолжают развивать успех, есть продвижение по направлению Чугуновки, Хатнего и Амбарного", - добавил он. Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что ВСУ бросают тероборону на сумское и харьковское направления из-за потерь.

россия

харьковская область

волчанск

Новости

