Рейтинг@Mail.ru
Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/pozitsii-2037575353.html
Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко
Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко - РИА Новости, 26.08.2025
Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко
ВС РФ за несколько суток продвинулись на ряде направлений в Харьковской области, в частности они заняли более выгодные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T06:03:00+03:00
2025-08-26T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
волчанск
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701562_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_7e1923f1652a21d4f4b6af17504a72a5.jpg
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. ВС РФ за несколько суток продвинулись на ряде направлений в Харьковской области, в частности они заняли более выгодные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток нашим войскам удалось продвинуться северо-западнее и северо-восточнее от Старицы Харьковской области, усилив, таким образом, давление на фланги противника, засевшего в данном населенном пункте", - сказал он. По его словам, бойцы РФ заняли более выгодные позиции и в Волчанске. "В Волчанске, в прибрежной зоне реки Волчья, бойцы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Мелового ВС РФ продолжают развивать успех, есть продвижение по направлению Чугуновки, Хатнего и Амбарного", - добавил он. Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что ВСУ бросают тероборону на сумское и харьковское направления из-за потерь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701562_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_f3daaf02b71127d62ec957fec6c2756f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские войска улучшили позиции в Харьковской области, рассказал Марочко

Марочко: ВС России заняли более выгодные позиции в харьковском Волчанске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. ВС РФ за несколько суток продвинулись на ряде направлений в Харьковской области, в частности они заняли более выгодные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За последние несколько суток нашим войскам удалось продвинуться северо-западнее и северо-восточнее от Старицы Харьковской области, усилив, таким образом, давление на фланги противника, засевшего в данном населенном пункте", - сказал он.
По его словам, бойцы РФ заняли более выгодные позиции и в Волчанске.
"В Волчанске, в прибрежной зоне реки Волчья, бойцы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Мелового ВС РФ продолжают развивать успех, есть продвижение по направлению Чугуновки, Хатнего и Амбарного", - добавил он.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что ВСУ бросают тероборону на сумское и харьковское направления из-за потерь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВолчанскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала