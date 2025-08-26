https://ria.ru/20250826/pozhar-2037746883.html

После пожара с одним погибшим в Петербурге завели дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. После пожара в жилом доме в Кировском районе Санкт-Петербурга, где погиб человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следственным отделом по Кировскому району Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным СК, во вторник вечером в квартире многоэтажного дома на улице Стойкости произошел пожар. "По предварительным данным, причиной этого могла послужить неисправность газового оборудования, один человек погиб", - добавили в пресс-службе городского главка СК. Ранее ГУ МЧС по городу сообщало, что в трехкомнатной квартире по улице Стойкости происходит горение на площади 50 квадратных метров. В пресс-службе прокуратуры Петербурга РИА Новости отметили, что ведомство устанавливает все причины и обстоятельства пожара в одной из квартир в жилом доме №29 по улице Стойкости. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщили в городской прокуратуре.

