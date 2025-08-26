https://ria.ru/20250826/pozhar-2037631557.html
Природный пожар под Анапой локализовали
Пожар в Анапском участковом лесничестве под Варваровкой локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани. РИА Новости, 26.08.2025
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Пожар в Анапском участковом лесничестве под Варваровкой локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани.В понедельник площадь пожара в Анапском участковом лесничестве с 1,5 гектара возросла до 7,3 гектара, во вторник площадь горения выросла до 11,2 гектара, к тушению привлекли вертолет Ми-8."Лесной пожар в районе населенного пункта Варваровка локализован. В 12.20 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 11,2 га", - говорится в сообщении.На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара, добавили в центре.
