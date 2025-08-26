https://ria.ru/20250826/pozhar-2037631557.html

Природный пожар под Анапой локализовали

Природный пожар под Анапой локализовали - РИА Новости, 26.08.2025

Природный пожар под Анапой локализовали

Пожар в Анапском участковом лесничестве под Варваровкой локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:31:00+03:00

2025-08-26T12:31:00+03:00

2025-08-26T12:47:00+03:00

анапа

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539522_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_0c6e0f3792fc0210e219339c5809b7b4.jpg

КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Пожар в Анапском участковом лесничестве под Варваровкой локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани.В понедельник площадь пожара в Анапском участковом лесничестве с 1,5 гектара возросла до 7,3 гектара, во вторник площадь горения выросла до 11,2 гектара, к тушению привлекли вертолет Ми-8."Лесной пожар в районе населенного пункта Варваровка локализован. В 12.20 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 11,2 га", - говорится в сообщении.На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара, добавили в центре.

https://ria.ru/20250826/pozhar-2037575943.html

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анапа, происшествия