Вдовы бойцов СВО смогут пользоваться автомобилем до вступления в наследство
22:20 26.08.2025 (обновлено: 22:22 26.08.2025)
Вдовы бойцов СВО смогут пользоваться автомобилем до вступления в наследство
Правительство России внесло изменения в правила госрегистрации транспортных средств, закрепив возможность для вдов участников специальной военной операции и... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в правила госрегистрации транспортных средств, закрепив возможность для вдов участников специальной военной операции и погибших во время отражения вооруженного вторжения на территорию РФ пользоваться автомобилем погибшего супруга до вступления в наследство. Соответствующее поставление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД. Постановление вступит в силу с 31 августа. Правила будут дополнены положением о том, что госрегистрация транспортного средства может осуществляться за "супругом лица, погибшего (умершего) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции, отражением вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации либо в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", в отношении транспортного средства, собственником которого являлся погибший. Основанием для внесения изменений в регистрационные данные в связи со сменой владельца или постановки на государственный учет транспортного средства в этом случае будут свидетельство о праве на временное пользование автомобилем или свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом по месту открытия наследства, а также документы, подтверждающие гибель супруга. Согласно дополненным правилам, в этом случае постановка на государственный учет осуществляется на ограниченный срок, "с наложением запрета на внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца транспортного средства до выдачи свидетельства о праве на наследство на транспортное средство".
россия
общество, россия, гибдд мвд рф, авто, спецоперация
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ, Авто, Спецоперация
© Depositphotos.com / rachwalДевушка за рулем автомобиля
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в правила госрегистрации транспортных средств, закрепив возможность для вдов участников специальной военной операции и погибших во время отражения вооруженного вторжения на территорию РФ пользоваться автомобилем погибшего супруга до вступления в наследство.
Соответствующее поставление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД. Постановление вступит в силу с 31 августа.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО
13 августа, 11:41
Правила будут дополнены положением о том, что госрегистрация транспортного средства может осуществляться за "супругом лица, погибшего (умершего) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции, отражением вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации либо в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", в отношении транспортного средства, собственником которого являлся погибший.
Основанием для внесения изменений в регистрационные данные в связи со сменой владельца или постановки на государственный учет транспортного средства в этом случае будут свидетельство о праве на временное пользование автомобилем или свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом по месту открытия наследства, а также документы, подтверждающие гибель супруга.
Согласно дополненным правилам, в этом случае постановка на государственный учет осуществляется на ограниченный срок, "с наложением запрета на внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца транспортного средства до выдачи свидетельства о праве на наследство на транспортное средство".
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В ГД внесут проект о льготах для детей бойцов-добровольцев
24 апреля, 05:28
 
