Вдовы бойцов СВО смогут пользоваться автомобилем до вступления в наследство

Вдовы бойцов СВО смогут пользоваться автомобилем до вступления в наследство

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в правила госрегистрации транспортных средств, закрепив возможность для вдов участников специальной военной операции и погибших во время отражения вооруженного вторжения на территорию РФ пользоваться автомобилем погибшего супруга до вступления в наследство. Соответствующее поставление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД. Постановление вступит в силу с 31 августа. Правила будут дополнены положением о том, что госрегистрация транспортного средства может осуществляться за "супругом лица, погибшего (умершего) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции, отражением вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации либо в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", в отношении транспортного средства, собственником которого являлся погибший. Основанием для внесения изменений в регистрационные данные в связи со сменой владельца или постановки на государственный учет транспортного средства в этом случае будут свидетельство о праве на временное пользование автомобилем или свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом по месту открытия наследства, а также документы, подтверждающие гибель супруга. Согласно дополненным правилам, в этом случае постановка на государственный учет осуществляется на ограниченный срок, "с наложением запрета на внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца транспортного средства до выдачи свидетельства о праве на наследство на транспортное средство".

