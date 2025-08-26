Удивившая Путина в Сарове своей молодостью морячка рассказала о карьере

https://ria.ru/20250826/pomoschnik-2037590924.html

Второй помощник капитана ледокола "Арктика" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодостью и должностью, рассказала РИА Новости,... РИА Новости, 26.08.2025

россия

саров

мурманск

владимир путин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037291910_0:105:2730:1641_1920x0_80_0_0_028dfa3b6a0e776bb6fca46f797453ba.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Второй помощник капитана ледокола "Арктика" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодостью и должностью, рассказала РИА Новости, что совсем скоро ей предстоит сдать экзамен для получения более высокого поста - старшего помощника, отметив, что молодые женщины все чаще приходят на работу в атомный флот, и уже не редкость, что до 30 лет занимают высокие должности. Путин 23 августа в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана, удивился такому высокому для молодой девушки званию. Вдовиной 31 год, уже пять лет она служит на головном атомном ледоколе "Арктика". "На данный момент официально у меня должность - второй помощник капитана. Послезавтра я сдаю экзамен в Мурманске, получаю разрешение Ростехнадзора на право управления атомным объектом, и официально меня могут перевести на должность старшего помощника капитана", - сообщила девушка. По ее словам, морскую форму она носит с 15 лет, когда поступила в московский колледж при Академии водного транспорта. На выбор профессии повлияла семья: дедушка был капитаном дальнего плавания, мама и брат также служат на флоте. Как пояснила Нина, в начале ее карьеры было сложно попасть во флот, то не брали из-за образования, то из-за того, что девушка. И Вдовина решила, что если последнее никак не изменить, то получить высшее профильное образование ей по силам. Она окончила университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, где и поняла, что хочет служить именно на ледоколе. "Вообще, не редкость, что сейчас молодые женщины занимают должности на флоте. Есть достаточно молодые старшие помощники на атомном ледокольном флоте - и 27, и 28 лет. И девушка у нас еще есть, которая уже в 28 лет стала старшим помощником. А удивился (Путин – ред.), потому что не знал, сколько мне лет. Я выгляжу младше своих лет. Генетика, наверное. Уже после встречи у меня спросили, почему президент подумал, что я школьница, хотя мне 31. Я все время шучу, что Арктика сохраняет молодость людей, люди там не стареют из-за низких температур", - сказала Вдовина. В последнее время, отметила она, женщин в атомном флоте становится все больше и не только в обслуживающем персонале, но и среди инженеров, но все равно их мало. Так, по словам девушки, из 54 членов экипажа ледокола "Арктика" всего пять девушек. Сейчас Вдовина находится в отпуске - проводит время с мамой, сестрами и старшим братом. В новый рейс ледокол "Арктика" отправится в декабре. По словам девушки, их направят в район Обской губы, где и предстоит экипажу встретить Новый год.

