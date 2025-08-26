Рейтинг@Mail.ru
В ЕС назвали общую сумму оказанной Украине помощи
14:58 26.08.2025
В ЕС назвали общую сумму оказанной Украине помощи
В ЕС назвали общую сумму оказанной Украине помощи - РИА Новости, 26.08.2025
В ЕС назвали общую сумму оказанной Украине помощи
Общая помощь ЕС Украине составила порядка 230 миллиардов евро, к концу года союз завершит поставку 2 миллионов боеприпасов и подготовит 80 тысяч военных,... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
украина
россия
брюссель
сергей лавров
нато
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Общая помощь ЕС Украине составила порядка 230 миллиардов евро, к концу года союз завершит поставку 2 миллионов боеприпасов и подготовит 80 тысяч военных, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер. "Что касается поддержки Украины, то, например, сейчас мы поддержали Украину почти на 170 миллиардов евро. Кроме того, мы также выделили почти 60 миллиардов евро на нашу военную поддержку, в том числе и через Европейский фонд мира. У нас 2 миллиона боеприпасов, которые должны быть поставлены к концу 2025 года. Мы оказываем поддержку военным и проводим их обучение, в программе проходят подготовку почти 80 тысяч украинских военных", - сказала она. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
В ЕС назвали общую сумму оказанной Украине помощи

ЕС выделил Украине 230 миллиардов евро и подготовит 80 тысяч военных

Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Общая помощь ЕС Украине составила порядка 230 миллиардов евро, к концу года союз завершит поставку 2 миллионов боеприпасов и подготовит 80 тысяч военных, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер.
"Что касается поддержки Украины, то, например, сейчас мы поддержали Украину почти на 170 миллиардов евро. Кроме того, мы также выделили почти 60 миллиардов евро на нашу военную поддержку, в том числе и через Европейский фонд мира. У нас 2 миллиона боеприпасов, которые должны быть поставлены к концу 2025 года. Мы оказываем поддержку военным и проводим их обучение, в программе проходят подготовку почти 80 тысяч украинских военных", - сказала она.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Зеленский выпрашивал у Норвегии миллиард долларов на закупку оружия у США
